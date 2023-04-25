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Австралиец покончил с собой в полиции после ареста

Гражданин Австралии совершил самоубийство в полицейском участке Патонга, куда был доставлен после жалоб на буйное поведение в пьяном виде. Мужчина покончил с собой 24 апреля в районе полудня, пхукетские репортеры приехали в участок, когда тело оттуда еще не увезли, но подробной информации о случившемся ни одно издание не опубликовало.

Новости Пхукета

25 Апреля 2023, 03:43 PM
Медики увозят тело Мэттью Майкла Уайндера из полиции Патонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Медики увозят тело Мэттью Майкла Уайндера из полиции Патонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Стрингер, сотрудничающий с The Phuket News и «Новостями Пхукета» прислал базовую информацию в редакцию примерно в то же время, когда она начала появляться в других источниках. Дальнейшие попытки узнать больше не увенчались успехом. Информация была передана в дипломатическую миссию Австралии в Таиланде, но оттуда никакого содержательного ответа не поступило.

Повесившегося в полиции австралийца звали Мэттью Майкл Уайндер, мужчине было 30 лет, фотография первой страницы его паспорта есть в распоряжении «Новостей Пхукета».

Место задержания подтвердить не удалось. В одних источниках говорят, что его привезли из бара, в других – что из отеля. Также озвучивалась версия, что мужчину арестовали в связи с избиением подруги в пьяном виде.

Ранним утром 24 апреля господин Уайндер был доставлен в полицейский участок Патонга и помещен в камеру, где находился один. В районе полудня вернувшийся с обеда дежурный офицер обнаружил, что мужчина повесился, использовав для этого предметы одежды, которые были на нем.

Во всех сообщениях говорится, что мужчина был в камере один, но описание его поведения в разных источниках расходится. Одни говорят, что он вел себя буйно, другие об этом не сообщают.

Во второй половине дня 24 апреля тело самоубийцы доставили в морг больницы Vachira Phuket Hospital. Полиция Патонга пока не сообщила никаких подробностей произошедшего.

 

 

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