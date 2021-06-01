Австралиец найден мертвым в Патонге

Полиция пытается установить истинные обстоятельства смерти гражданина Австралии, найденного мертвым в своей съемной квартире на Nanai Rd. в Патонге. Имеющиеся улики пока указывают на суицид.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Июня 2021, 11:00 AM

Фото: Полиция Патонга

Полиция Патонга получила вызов в один из жилых комплексов на Nanai Rd. около 18:00 вторника, 1 июня. На месте событий полицейские обнаружили тело 62-летнего гражданина Австралии. Мертвый мужчина лежал в кресле, завалившись на бок. Рядом на полу находился револьвер, а столике неподалеку – паспорт и письмо.

В письме содержались жалобы на конфликт с другим иностранцем и претензия к властям, которые не отреагировали на поданное в полицию заявления. При этом в тексте указывалось имя второго иностранца и отмечалось, что именно он продал скончавшемуся револьвер.

На момент составления полицейского рапорта о происществии следователям еще предстояло тщательно досмотреть помещение, где жил покойный. Медицинское заключение также готово не было.





