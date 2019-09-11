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Австралиец найден мертвым в бассейне отеля на Най-Харне

Полиция Чалонга проводит расследование по факту смерти 49-летнего гражданина Австралии, найденного сегодня утром мертвым в бассейне Naiharn Beach Resort

Новости Пхукета

11 Сентября 2019, 02:30 PM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

Как рассказал подполковник Прасит Ра-Об из полиции Чалонга, сообщение о гибели иностранца поступило от сотрудников Naiharn Beach Resort около 6:00.

Когда полицейские приехали в отель, тело погибшего по-прежнему находилось в воде. Мужчина был в одежде, следов драки или борьбы сотрудники полиции не обнаружили.

По словам подполковника Ра-Оба, сотрудники отеля заявили, что иностранец приехал, чтобы встретиться с неким другом. После упомянутой встречи мужчина остался покурить у бассейна, а его знакомый вернулся в свой номер.

«Он выкурил сигарету и принял свои лекарства. Видимо, после этого он упал в бассейн», – заявил подполковник Ра-Об.

Офицер добавил, что, как ему сообщили, мужчина принимал медикаменты об биполярного аффективного расстройства.

«Тело было отправлено в больницу Vachira Phuket Hospital. Мы ждем заключения медиков о причине смерти. Расследование пока не завершено», – заявил подполковник Ра-Об.

 

 

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