Австралиец арестован за кражу квадрокоптера из магазина на Пхукете

Штаб туристической полиции по третьему региону объявил об аресте 38-летнего австралийца Эйдена Деппа за кражу квадрокоптера (дрона) из магазина в торговом центре Central Festival. О подробностях дела рассказал на пресс-конференции 5 января глава регионального командования турполиции генерал-майор Криссак Сонгмунак.

Иккапоп Тхонгтуб

Штаб туристической полиции по третьему региону объявил об аресте 38-летнего австралийца Эйдена Деппа за кражу квадрокоптера (дрона) из магазина в торговом центре Central Festival. О подробностях дела рассказал на пресс-конференции 5 января глава регионального командования турполиции генерал-майор Криссак Сонгмунак.. Фото: Туристическая полиция

Штаб туристической полиции по третьему региону объявил об аресте 38-летнего австралийца Эйдена Деппа за кражу квадрокоптера (дрона) из магазина в торговом центре Central Festival. О подробностях дела рассказал на пресс-конференции 5 января глава регионального командования турполиции генерал-майор Криссак Сонгмунак.. Фото: Туристическая полиция

Штаб туристической полиции по третьему региону объявил об аресте 38-летнего австралийца Эйдена Деппа за кражу квадрокоптера (дрона) из магазина в торговом центре Central Festival. О подробностях дела рассказал на пресс-конференции 5 января глава регионального командования турполиции генерал-майор Криссак Сонгмунак.. Фото: Туристическая полиция

Штаб туристической полиции по третьему региону объявил об аресте 38-летнего австралийца Эйдена Деппа за кражу квадрокоптера (дрона) из магазина в торговом центре Central Festival. О подробностях дела рассказал на пресс-конференции 5 января глава регионального командования турполиции генерал-майор Криссак Сонгмунак.. Фото: Туристическая полиция

Штаб туристической полиции по третьему региону объявил об аресте 38-летнего австралийца Эйдена Деппа за кражу квадрокоптера (дрона) из магазина в торговом центре Central Festival. О подробностях дела рассказал на пресс-конференции 5 января глава регионального командования турполиции генерал-майор Криссак Сонгмунак.. Фото: Туристическая полиция

Как сообщил офицер, сообщение о краже квадрокоптера поступило в полицию 27 декабря, а само преступление было совершено днем ранее. Главной уликой против иностранца стали записи с камер видеонаблюдения в торговом центре.

Во вторник, 31 декабря, полиция получила ордер на арест подозреваемого, а 4 января он был замечен в международном аэропорту Пхукета. Мужчина вернулся на остров после поездки в Янгон (Мьянма).

Согласно заявлению генерала Сонгмунака, изначально господин Депп отверг обвинения в совершении кражи, но позже сознался. Сам квадрокоптер позже был обнаружен в доме, который иностранец снимал в Рассаде.

«Господин Депп заявил, что перед кражей дрона купил в том же магазине электробритву, которая плохо работала. Он попытался вернуть товар в магазин и получить назад деньги, но там ему ответили отказом. Тогда он украл квадрокоптер», – заявил генерал Сонгмунак.

По словам офицера, мужчина похитил из магазина дрон Parrot Anafi стоимостью около 29 тыс. бат.

Генерал Сонгмунак добавил, что при обыске в доме Деппа полицейские также изъявил несколько других дорогостоящих брендовых вещей, включая очки и сумки, стоимостью свыше 100 тыс. бат. Вещи были изъяты на основании того, что иностранец не смог предъявить чеки, которые подтвердили бы законную покупку товаров.

Выступая на пресс-конференции, генерал Сонгмунак также обратился к владельцам арендной недвижимости с призывом регистрировать своих постояльцев-иностранцев в Иммиграционном бюро по форме ТМ 30, «поскольку среди этих постояльцев могут быть разыскиваемые лица».