«Аврора» осуществила очередной вывозной рейс с Пхукета во Владивосток

Руководство международного аэропорта Пхукета сообщило об успешной отправке очередного вывозного рейса в Россию.

Новости Пхукета

10 Июня 2020, 09:10 AM

Свыше 70 россиян вернулись с Пхукета во Владивосток этой ночью. Фото: AoT Phuket

Как говорится в сообщении пхукетского офиса корпорации Airports of Thailand (AoT Phuket), лайнер с россиянами вылетел с острова в 21:00 вечера 9 июня. Рейс SHU5495 выполнила авиакомпания «Аврора».

Согласно данным AoT Phuket, на борту находились 78 пассажиров. При этом пресс-служба «Авроры» заявила изданию VL.ru, что с Пхукета были вывезены 75 человек.

Напомним, что вчера посольство РФ в Таиланде предупредило о том, что вывозная программа из Королевства может быть в скором времени завершена.

«По предварительной информации Минкомсвязи России, рейсы Аэрофлота SU271, вылетающие 11 июня по маршруту Бангкок – Москва – Казань/Красноярск и 13 июня по маршруту Бангкок – Москва – Ростов-на-Дону, завершают программу вывоза российских граждан из Бангкока. Обращаем, внимание, что этими рейсами могут воспользоваться все граждане Российской Федерации вне зависимости от места регистрации на территории России. Регистрация осуществляется через портал Госуслуг», – сообщило посольство на своей странице в Facebook.