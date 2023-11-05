Авиапассажирку арестовали при попытке вывезти из Таиланда редких черепах

Официальные лица в Таиланде пресекли попытку контрабандного вывоза из страны 17 охраняемых сухопутных черепах. Животные были обнаружены 2 ноября в багаже тайской гражданки, намеревавшейся вылететь на остров Тайвань. Женщину арестовали, черепах передали специалистам по дикой фауне из Департамента национальных парков (DNP).

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Сообщение об аресте 24-летней госпожи Вариньи (фамилия не указана) было опубликовано 3 ноября на странице DNP в Facebook. В тексте говорилось о том, что сотрудники группы Thailand WEN, занимающейся преступлениями в сфере экологии, пресекли вывоз из страны 17 индийских звездчатых черепах (Geochelone elegans). Данный вид сухопутных черепах относится в Королевстве к числу охраняемых.

Черепахи были обнаружены службой таможенного контроля международного аэропорта Suvarnabhumi. Женщина с черепахами намеревалась вылететь из страны рейсом BR 206 авиакомпании Eva Air по маршруту Бангкок-Тайбэй (Тайвань), но официальные лица обнаружили нелегальный груз до отправки самолета.

Госпоже Варинье предъявлены обвинения по нескольких статьям разных законов, включая Закон о защите и сохранении дикой фауны и Закон о таможне.

Индийская звездчатая черепаха с 2019 года имеет наивысший охранный статус по конвенции CITES, направленной на борьбу с торговлей редкими видами животных.