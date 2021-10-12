Авиакомпания Scoot возобновила рейсы Сингапур-Пхукет-Сингапур

Авиакомпания Scoot – работающая в сегменте лоукост дочерняя структура Singapore Airlines – возобновила рейсы между Пхукетом и Сингапуром, прекращенные в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Маршрут обслуживается лайнерами Airbus A320.

Новости Пхукета

12 Октября 2021, 08:19 PM

Лоукостер Scoot снова летает на Пхукет из Сингапура. Фото: Scoot

Как напомнила Scoot в пресс-релизе, до пандемии коронавируса Пхукет был вторым по популярности туристическим направлением Таиланда, принимавшим ежегодно около 10 млн иностранцев, причем на долю бюджетных авиаперевозчиков приходилось свыше 40% зарубежного пассажиропотока на остров и с него.

С запуском программы Phuket Sandbox сингапурский лоукостер увидел возможность возобновления работы на этом направлении. Следом, видимо, в маршрутную сеть могут быть добавлены и другие направления.

«Возобновление рейсов Scoot между Пхукетом и Сингапуром принесет еще больше туристов по программе Sandbox, а тайские власти тем временем работают над постепенным открытием еще большего числа провинций», – отмечается в пресс-релизе Scoot.

Комментируя запуск маршрута Пхукет-Сингапур, коммерческий директор Scoot Кельвин Чан назвал Таиланд «одним из ключевых рынков роста» для авиакомпании, а также позитивно оценил шаги тайских властей по безопасному открытию границ.

«Пхукет всегда был одним из топовым туристических направлений для путешественников со всего мира, и мы рады возобновить работу на острове», – заявил господин Чан.

Топ-менеджер Scoot также отметил, что за прошедшие полтора года авиакомпания реализовала целый комплекс мер по повышению безопасности на рейсах, включая повышенную частоту уборки, социальное дистанцирование, бесконтактную регистрацию на рейсах. Также в сентябре прошлого года Scoot получила награду SkyTrax как лучшая дальнемагистральная авиакомпания-лоукостер.

Согласно пресс-релизу компании, Scoot уже возобновила работу на 25 из 68 своих старых маршрутов, в том числе на направлении Бангкок-Сингапур (11 рейсов в неделю).

На направлении Пхукет-Сингаур пока осуществляется три рейса в неделю – по вторникам, пятницам и субботам. Рейс TR652 вылетает с из Сингапура в 19:10 и приземляется на Пхукете в 20:00. Обратный рейс в Сингапура отправляется в 20:40, посадка в пункте назначения – в 23:35 (время местное).