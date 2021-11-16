Авиакомпания S7 возобновила рейсы на Пхукет

На борту первого рейса находились 136 туристов, сообщил пхукетский офис госкорпорации Airports of Thailand (AoT). Прибывших туристов приветствовали вице-губернатор провинции Пияпонг Чувонг, генеральный менеджер аэропорта Мончай Танод и представители местного отделения Туристического управления Таиланда (ТАТ).
Как сообщил в беседе с ТАСС генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов, в ноябре S7 будет выполнять три регулярных рейса на Пхукет в неделю из Владивостока, Иркутска и Новосибирска. Первый рейс из Новосибирска прибыл на остров 13 ноября.