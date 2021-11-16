Авиакомпания S7 возобновила рейсы на Пхукет

Первый после многомесячного перерыва регулярный рейс авиакомпании S7 Airlines прибыл на Пхукет в четверг, 11 ноября. Самолет из Иркутска (S7 6329) совершил посадку на острове в 19:10 вечера.

Новости Пхукета

Фото: AoT Phuket Фото: AoT Phuket Фото: AoT Phuket Фото: AoT Phuket Фото: AoT Phuket Фото: AoT Phuket

На борту первого рейса находились 136 туристов, сообщил пхукетский офис госкорпорации Airports of Thailand (AoT). Прибывших туристов приветствовали вице-губернатор провинции Пияпонг Чувонг, генеральный менеджер аэропорта Мончай Танод и представители местного отделения Туристического управления Таиланда (ТАТ). Как сообщил в беседе с ТАСС генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов, в ноябре S7 будет выполнять три регулярных рейса на Пхукет в неделю из Владивостока, Иркутска и Новосибирска. Первый рейс из Новосибирска прибыл на остров 13 ноября.

16 Ноября 2021, 04:48 PM