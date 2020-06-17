Авиакомпании возобновляют полеты на Пхукет

Международный аэропорт Пхукета постепенно возобновляет прием и отправку внутренних рейсов. Во вторник, 16 июня, на острове совершил посадку первый самолет AirAsia из Бангкока, постепенно полетов будет все больше, но пока рейсы есть только из столицы.

Таньялак Сакут

17 Июня 2020, 11:19 AM

Первый рейс AirAsia прилетел на Пхукет с половинной загрузкой. Фото: Таньялак Сакут

Как заявил The Phuket News генеральный менеджер аэропорта Тхани Чуангчу, в июле возобновить полеты на Пхукет планируют Thai Smile, Bangkok Airways и ряд других авиакомпаний.

Рейсы Nok Air и Vietjet уже сейчас значатся в расписании на сайте аэропорта (рейс Thai Smile указан как отмененный). Также в расписании указан рейс Qatar Airways из Дохи, но, видимо, речь идет о неком спецрейсе. При этом все указанные внутренние рейсы осуществляются по одному маршруту: Бангкок – Пхукет – Бангкок.

Как пояснил господин Чуангчу, руководство аэропорта сейчас ведет работу с авиакомпаниям по выделению им слотов на взлеты и посадки.

Вчера господин Чуангчу лично приветствовал первых пассажиров AirAsia, прибывших на остров после возобновления работы аэропорта. Рейс FD3029 приземлился на острове в 14:05, на борту находились 110 пассажиров. В 14:35 лайнер AirAsia вылетел обратно в Бангкок со 120 пассажирами (рейс FD3030).

«Это хороший знак для Пхукета. Билеты на самолет были выкуплены почти целиком», – отметил господин Чуангчу.

Генеральный менеджер аэропорта не уточнил, сколько всего билетов было предложено в продажу. При этом обычная компоновка салона Airbus A321 авиакомпании AirAsia – около 250 кресел (салон Type D).

Также господин Чуангчу подчеркнул, что пассажиры продемонстрировали сознательность в плане соблюдения мер эпидемиологической безопасности. В частности, все они были в масках (а аэропорт отдельно устроил и бесплатную раздачу масок). При этом на Пхукете по-прежнему действует приказ губернатора о том, что нахождение в общественном месте без маски карается штрафам в размере до 20 тыс. бат.

От прилетающих на Пхукет авиапассажиров не требуется самоизоляции на 14 дней, однако необходимо зарегистрироваться через специальное приложение AoT Airports (Google Play, App Store), на платформе Thai Chana и через специальный пхукетский сервис gophuget.com. Также у всех пассажиров проверяется температура тела.

