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Авиакомпании получили предписания касательно правил въезда с 1 мая

Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ) выпустило уведомление о правилах въезда в страну с 1 мая. Документ адресован воздушным перевозчикам всех стран и направлен на то, чтобы те «могли правильно соблюдать действующие меры».

Новости Пхукета

28 Апреля 2022, 09:00 AM
Уведомление СААТ о правилах въезда с 1 мая. Изображение: СААТ

Уведомление СААТ о правилах въезда с 1 мая. Изображение: СААТ

В уведомлении СААТ, копия которого также была размещена в открытом доступе, содержатся шесть основных положений:

  1. Полностью вакцинированные пассажиры могут въезжать в Таиланд без каких-либо дополнительных тестирований на COVID-19. Однако въезжающим рекомендовано сделать анализ методом экспресс-тестирования на антитела (АТК) при появлении симптомов.

  2. Пассажиры, не прошедшие вакцинацию или прошедшие ее лишь частично, могут сделать анализ методом ПЦР в течение 72 часов до вылета и при отрицательном результате въехать в страну без дополнительного тестирования на COVID-19, также как полностью вакцинированные лица. При отсутствии ПЦР-теста с отрицательным результатом пассажир должен будут пройти карантин в соответствии с указаниями официальных лиц и сдать ПЦР на четвертый или пятый день карантина.

  3. Все пассажиры должны иметь медицинскую страховку с покрытием COVID-19 или гарантийное письмо на сумму в 10 тыс. долл. страхового покрытия на время пребывания в Таиланде. Страховка может использоваться прибывающим лицом для лечения COVID-19 при заражении. Уточнение: Министерство иностранных дел подтверждает, что требование не распространяется на тайских граждан.

  4. Пассажир должен предоставить доказательство вакцинации или отрицательного ПЦР-теста через систему Thailand Pass перед совершением поездки. После одобрения документов высылается QR-код для предъявления авиакомпании. При отсутствии QR-кода авиакомпания в праве отказать в перевозке.

  5. Авиакомпания должна убедиться в наличии у пассажира QR-кода системы Thailand Pass перед допуском на борт воздушного судна. Если пассажир прибывает в Таиланд без QR-кода, обязательство по возвращению его в страну вылета возлагается на авиакомпанию.

  6. Аэропорты и профильные ведомства должны строго применять установленные государствам меры защиты, такие как ношение масок и контроль температуры тела при входе в аэровокзал и выходе из него.

«CAAT также подчеркивает важность и просит авиакомпании о сотрудничестве в плане проверки документов и контроля в строгом соответствии с новыми мерами. Одновременно авиакомпании должны предоставлять пассажирам полную и точную информацию, чтобы те могли полностью подготовиться и максимально легко въехать в страну в соответствии с новыми мерами», – говорится в уведомлении СААТ.

 

 

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