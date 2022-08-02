Авиакомпании обещают больше рейсов

Министр транспорта Таиланда Саксаям Чидчоб отдал Управлению гражданской авиации (СААТ) и госкорпорации Airports of Thailand (AoT) распоряжение подготовиться к резкому увеличению воздушных прибытий в Королевство. Министерство ожидает до 19 млн авиапассажиров в заключительном квартале 2022 года на фоне планов авиакомпаний по запуску новых рейсов.

Новости Пхукета

2 Августа 2022, 10:56 AM

Прибытие первого рейса Asiana Airlines на Пхукет. Фото: AoT Phuket

Господин Чидчоб отметил, что с отменой коронавирусных ограничений рост уже фиксируется в США и Европе, так что Таиланд может ожидать аналогичной тенденции. Цифру в 19 млн он отнес на данные Банка Таиланда.

Главным событием должно стать возвращение «Аэрофлота», которое анонсировал глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн. Согласно его заявлению, флагман российской авиации подтвердил, что в его зимнем расписании (с 30 октября) будут рейсы Москва-Пхукет, причем ежедневные. О других российских перевозчиках пока информации нет.

«Из разговоров с туроператорами, работающими на это рынке, ясно, что они уверены в спросе со стороны россиян. Единственная проблема – отсутствие прямых рейсов. Если «Аэрофлот» сможет возобновить прямые полеты, как планируется, а затем его примеру последуют другие перевозчики, мы вполне можем рассчитывать на поток туристов из России уже в четвертом квартале», – заявил глава ТАТ.

В полетах в Россию также заинтересованы и тайские перевозчики, такие как Thai Airways и Thai AirAsia X, однако для них критичны наложенные на Россию санкции. В случае Thai AirAsia X существенную роль играют и собственные финансовые проблемы компании.

В июле возобновились полеты на Пхукет из Сеула. Рейсы начали выполнять авиакомпании Asiana Airlines и JINAIR. Также господин Супасорн сообщил о том, что Air Canada планирует возобновить прямые рейсы из Ванкувера в Бангкок. Речь идет о четырех полетах в неделю на Boeing 787, однако начало полетной программы запланировано лишь на декабрь. В четвертом квартале ожидается и возобновление рейсов Korean Air.

Тем временем Thai Airways анонсировала полеты из Бангкока в Джидду в Саудовской Аравии. Событие в Таиланде считают знаковым на фоне длившихся десятилетиями дипломатических проблем в отношениях двух стран. Ожидается, что первый полет будет выполнен уже в августе, одна из целевых аудиторий – тайские мусульмане, которые хотели бы посетить святые места в Саудовской Аравии.