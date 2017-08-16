Авария вызвала 7-километровую пробку на главном шоссе Пхукета

Водитель легкого грузовика не справился с управлением и врезался в мачту электропередач на Thepkrasattri Rd. во второй половине дня 15 августа.

16 Августа 2017 10:40:34

Полиция получила сообщение об аварии в районе храма Wat Tha Reua около 16:00. Легкий грузовик Suzuki Carry, следовавший в сторону памятника Героиням, вылетел с проезжей части и врезался в мачту электропередач, что привело к обрыву проводов.

Водитель грузовика Чайсонгкхрам Кхамсэндет оказался заблокирован в кабине, и спасателям потребовалось около получаса, чтобы освободить 40-летнего уроженца Удон-Тхани при помощи специальных инструментов. Мужчина был доставлен в больницу Thalang Hospital, а затем переведен в Vachira Hospital. В результате аварии он получил травмы головы и ноги.

Как рассказал полковник полиции Сомпхонг Тхип-Арпхакун, обрыв проводов привел к частичному обесточиванию ряда районов Чернг-Талей, Кату и Камалы. На части Thepkrasattri Rd. также не функционировало уличное освещение.

Эвакуировать грузовик и восстанавливать линию электропередач специалистам пришлось, когда на дорогах Пхукета уже начался час пик. Из-за этого на главном шоссе острова образовалась многокилометровая пробка. По словам попавших в затор водителей, в течение нескольких часов движение было затруднено на всем участке от магазина IKEA на Bypass Rd. и до места аварии у храма Wat Tha Ruea.

Полиция не уточнила, будут ли водителю грузовика предъявлены какие-либо обвинения.