Авария в Раваи на четыре часа задержала пхукетского спасателя

Служба спасения Rescue Team Volunteers Phuket на четыре часа осталась без одного из своих автомобилей и единственного спасателя-иностранца из-за незначительного ДТП в Раваи. После аварии управлявший автомобилем спасатель был вынужден разрешать ситуацию с врезавшимся в него иностранцем, а не нести плановое дежурство в Патонге. Еще минимум день машина проведет в гараже, пока механики будут проводить кузовные работы.

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Сообщение о ДТП на Soi Houpru в Раваи было опубликовано на странице Rescue Team Volunteers Phuket в 10:49 утра 14 июля, а сам инцидент произошел в районе 10:00.

Как следует из публикации службы экстренного реагирования, ее иностранный волонтер Винсент Моделл ехал на дежурство в Патонге, когда в его MG сзади врезался красный скутер Yamaha Grand Filano под управлением иностранца, предположительно из России или Восточной Европы.

Мотоциклист получил лишь ссадины, ущерб технике тоже был незначительным, однако дальнейшее разбирательство заняло четыре часа и включало визит в полицейский участок.

В публикации Rescue Team Volunteers Phuket говорится, что столкновение произошло, когда господин Моделл затормозил, чтобы пропустить другую машину, совершавшую поворот. Водитель скутера сперва настаивал на то, что спасатель сам спровоцировал ДТП, поскольку осуществил торможение слишком резко.

«Характер повреждений на автомобиле показывает, что скутер упал на землю еще до столкновения. Повреждена только нижняя часть корпуса [бампера], что указывает на то, что мотоциклист резко тормозил в последнюю минуту», – привели свою версию спасатели Rescue Team Volunteers Phuket на странице в Facebook.

По итогам длительных переговоров иностранец выплатил компенсацию. Полиция не возбуждала дело о ДТП, хотя итоговые договоренности были достигнуты в участке Чалонга, куда участники аварии поехали из Раваи. Как отметил сам господин Моделл, главной потерей стало время.

«И водитель мотоцикла, и подъехавшая затем его жена придерживались мнения, что авария произошла в следствие резкого торможения с моей стороны, что не соответствует действительности. Я не знаю, почему он врезался в мою машину, но могу предположить, что он ехал слишком близко. И скутер упал еще до того, как столкнулся с авто», – заявил господин Моделл в беседе с The Phuket News.

«В течение четырех часов, которые я должен был посвящать своей службе, я разбирался с людьми, которые вовсе не сожалели об аварии, а сожалели, что должны за нее платить», – добавил он.

Имени мотоциклиста господин Моделл не назвал, поскольку ни сам водитель Grand Filano, ни его спутница не представились и не оставили никаких контактов.

Британец воспользовался возможностью передать через СМИ скромную просьбу уважать время спасателей и не тратить его без необходимости, поскольку сам характер их работы предполагает, что они имеют дело со срочными проблемами.

Отчет об одной из таких срочных ситуаций был опубликован на странице Rescue Team Volunteers Phuket во второй половине дня 17:05 того же дня. В нем говорилось, что сразу по прибытию в Патонг из полиции Чалонга господин Моделл отправился на вызов на пляж, где иностранец попал под водный мотоцикл. Мужчину госпитализировали с подозрением на пробитое легкое.