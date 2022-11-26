АТТА: Возвращение туристов из России стало сюрпризом для тайского турбизнеса

В конце ноября, спустя два месяца после начала новой волны прибытий из России, тайский турбизнес констатировал возвращение россиян в Таиланд. Для отрасли это оказалось «сюрпризом», но уже в следующем году она «подстроится» к появлению этого многотысячного рынка, заявила Ассоциация тайских туристических агентов (АТТА). Россияне при этом уже сейчас обеспечивают четверть всех прибытий на Пхукет.

Новости Пхукета

Туристические прибытия на Пхукет в 2019 году, когда Китай был безоговорочным лидером. Фото: С9 Hotelworks

Зарубежные прибытия в аэропорт Пхукета на 24 ноября. Общий показатель в этот день стал рекордным с начала пандемии. Фото: Phuket Info Center

Туристы делают селфи на Пратамнаке в Паттайе. На врезе – прибытия на Пхукет за 1-24 ноября. Фото: Bangkok Post

О том, что возвращение россиян стало сюрпризом для тайского турбизнеса, заявил в беседе с Bangkok Post президент АТТА Ситдиват Чивараттанапорн.

«Внезапный рост в визитах с российского рынка во время прохладного сезона заставил туроператоров искать возможности справиться с ним после того, как прибытия остановились на несколько лет во время пандемии», – пишет Bangkok Post, цитируя АТТА, но не оформляя эти слова как прямую цитату господина Чивараттанапорна.

Как отметил эксперт, российский рынок туризма вернулся гораздо быстрее ожидавшегося, «несмотря» на продолжение российской спецоперации на территории Украины.

По словам господина Чивараттанапорна, сейчас туристическому бизнесу, работающему с российским рынком (от отелей и ресторанов до транспорта и гидов), нужно «быстро подготовиться», а власти должны «помогать генерировать полезную маркетинговую информацию для оценки реального уровня туристического спроса». Под «сейчас» понимается, очевидно, конец ноября.

Как менялись прибытия из России

Bangkok Post отмечает, что по состоянию на 24 ноября Таиланд принял 227,4 тыс. россиян. По показателю прибытий на национальном уровне они идут на 13 месте. По Пхукету, благодаря местному офису Иммиграционного бюро, есть отдельная статистика, хоть и с другой разбивкой на временные периоды. Она показывает, что россияне никогда не опускались ниже шестого места по прибытиям на остров. Хроника возвращения россиян после пандемии выглядит в общих чертах следующим образом.

С 1 ноября 2021 года (запуск программы Test & Go) по 30 апреля 2022 года (открытие свободного въезда) на Пхукете было зафиксировано 62,9 тыс. визитов граждан России. Большая часть прибытий пришлась на месяцы высокого сезона 2021-2022. С марта прямые рейсы из России прекратились, что сильно ударило по потоку.

С 1 мая по 30 сентября Пхукет принял 17,2 тыс. обладателей российских паспортов, то есть по 3,4 тыс. в месяц в среднем. При этом непосредственно в сентябре прибытия составили 4,2 тыс., став максимальными за низкий сезон (в мае-августе максимум был не выше 3,8 тыс.).

В октябре 2022 года, когда низкий сезон еще продолжался, да и прямых рейсов пока не было, Пхукет зафиксировал уже 23,1 тыс. прибытий туристов с российскими паспортами. Россияне вышли на второе место среди всех зарубежных гостей Пхукета.

В ноябре, по состоянию на упомянутое выше 24 число, российские прибытия составили 46,5 тыс. (первое место среди всех рынков). При этом само по себе 24 ноября стало днем нового рекорда по зарубежным прибытиям на Пхукет после начала пандемии – через паспортный контроль в аэропорту прошли 9585 пассажиров зарубежных рейсов.

Говоря о российском сегменте рынка, господин Чивараттанапорн не озвучил никаких цифр (возможно, с этим и связана его просьба к властям «помогать генерировать полезную маркетинговую информацию»). Он лишь отметил, что Паттайя и Пхукет являются основными направлениями для чартерных рейсов из России. Bangkok Post, в свою очередь, добавила, что Министерство туризма зафиксировало «увеличение прибытий» с российского рынка в ноябре рейсами «Аэрофлота» из Новосибирска и чартерными рейсами.

Масштаб упомянутого газетой ноябрьского увеличения сложно сопоставить с предыдущими данными, поскольку такие данные отсутствуют. Прямые полеты фактически и начались в ноябре, до этого ни прямых регулярных рейсов, ни чартеров не было (первые два прямых рейса из Москвы сели на Пхукете 30 октября).

Трудности приема на тайской стороне

Почетный генеральный секретарь АТТА Адит Чайраттананон отметил рост «запросов» со стороны российских агентов на туристические пакеты в Таиланд. По его словам, активность с российской стороны подстегнула туроператоров «перезапустить оказание услуг» раньше планировавшегося.

«В Таиланде очень немного тайских операторов, специализирующихся на российском рынке. Большинство игроков сами являются россиянами», – заявил господин Чайраттананон.

«Поскольку эти местные специалисты по русскому рынку еще не восстановили деятельность, а тайские операторы не столь хорошо разбираются в данном рынке, то вероятно, что они столкнутся с трудностями, когда начнут перезапускать бизнес после долгого простоя», – добавил почетный генсек АТТА.

По прогнозу господина Чайраттананона, рынок «подстроится» к увеличившимся прибытиям россиян в начале следующего года, то есть только через три месяца после начала роста прибытий. Впрочем, речь идет о тайской части рынка.

Без Китая, но с Индией и Сингапуром

При этом президент АТТА Ситдиват Чивараттанапорн указал, что в четвертом квартале начали возвращаться и другие туристы, на фоне чего отрасль прогнозирует «умеренное» число прибытий.

По его словам, Индия, Вьетнам, Малайзия и Сингапур уже полностью вернулись, несмотря на ограниченное число авиарейсов. На других некогда ключевых рынках северной Азии – таких как Тайвань и Япония – особой позитивной динамки нет.

Также нет и намеков на открытие материкового Китая. По итогам личной встречи Си Цзиньпина и генерала Праюта Чан-Очи на саммите АТЭС в Бангкоке никаких заявлений на этот счет сделано не было. Министр туризм Пхипхат Ратчакитпракарн затем и вовсе сказал, что тема открытия китайских границ в принципе не была включена в повестку переговоров.

При этом господин Чивараттанапорн из АТТА отмечает, что без Китая полное восстановление на туристическом рынке невозможно. Согласно официальной статистике Минтуризма, которая до COVID-19 публиковалась регулярно, в предпандемийном 2019 году на КНР пришлось около 11 млн из примерно 39,8 млн всех зарубежных прибытий.

Россия за 2019 год обеспечила около 1,47 млн прибытий в Таиланд, примерно половину из которых принял Пхукет (41% по данным C9 Hotelworks Билла Барнетта).