АТТА оценила последствия июльского кораблекрушения

Ассоциация туристических агентств Таиланда (АТТА) не ожидает оперативного восстановления роста турпотока на китайском рынке. Об этом президент АТТА Вичит Пракобкосон заявил в беседе с корреспондентом Bangkok Post. Беседа состоялась на следующий день после встречи членов АТТА, посвященной ситуации на рынке.

Новости Пхукета

26 Октября 2018, 02:49 PM

Фото: Bangkok Post

Согласно оценкам господина Пракобкосона, в четвертом квартале этого года Таиланд недосчитается 300 тыс. туристов из Китая, которые могли бы посетить страну, если бы не июльское кораблекрушение у берегов Пхукета. Потери в первом квартале следующего года, по прогнозу главы АТТА, составят еще 700 тыс. туристов. Объем недополученной выручки за указанные два квартала составит 50 млрд бат, пишет Bangkok Post.

По словам господина Пракобкосона, турпоток компании-члены АТТА (преимущественно работающие с КНР) в июле упал на 22,1% год к году, в августе – на 36,4%, в сентябре – на 39,1%. Ситуацию не выправила и «Золотая неделя» в Китае. Турпоток за 1-23 октября оказался на 31,1% ниже прошлогоднего.

В конце октября члены АТТА планируют провести встречу с министром туризма Вирасаком Коусуратом и обсудить с ним, в частности, возможность отмены сборов за визы по прибытию для туристов из КНР и еще 20 стран. В середине месяца СМИ написали о существовании такого плана, но господин Коусурат однозначно выступил против.