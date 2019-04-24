Армия подключилась к снабжению Пхукета водой

В среду, 24 апреля, на Пхукет прибыли первые автоцистерны с пресной водой, отправленные на остров по распоряжению генерал-лейтенанта Порнсака Пунсавата, возглавляющее командование Королевской армии Таиланда по четвертому региону.

Варанья Промпинпарат

Как пояснил подполковник Санти Сакунтарак – командир базирующегося на Пхукете 25-го пехотного полка – первая колонна из девяти автоцистерн должна была доставить на остров 45 тыс. л воды.

Вода предназначается для жителей деревень и поселков, где ситуация с централизованным водоснабжением особо плохая. Доставка осуществляется из провинций Сураттхани и Накхон-Сри-Тхаммарат. В последней, в части, находится штаб-квартира четвертого регионального командования.

«Генерал-лейтенант Порнсак Пунсават отдал приказ направить из Сураттхани и Накхон-Сри-Тхаммарата воду для жителей Пхукета. Мы будет продолжать доставку воды местным жителям, пока их сердца не наполнятся», – продемонстрировал образец армейской поэтичности подполковник Сакунтарак.

По словам подполковника, генерал Пунсават ранее уже беседовал с губернатором Пхукета о проблеме нехватки воды, но «решения не было».

«В ближайшее время генерал-лейтенант Порнсак Пунсават вновь поговорит с губернатором Пхакапхонгом Тавипатаной, чтобы все же найти решение проблемы водоснабжения», – рассказал полковник Сакунтарак.

О том, что военные готовы подключиться к снабжению водой проблемных районов Пхукета, первым сообщил на своей странице в Facebook генеральный менеджер Patong Resort Hotel Бхуритт Матвонгса. Господин Матвонгса встречался с генералом Пунсаватом во время проходившего в отеле совещания Тайско-малайзийского регионального пограничного комитета (RBC).

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) уже заявил о том, что поможет военным с распределением воды среди нуждающихся. Первым получателями воды от армии сегодня стали жители Рассады, включая тех, кто выходил на акцию протеста у здания администрации провинции 23 апреля.