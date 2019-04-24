Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Армия подключилась к снабжению Пхукета водой

В среду, 24 апреля, на Пхукет прибыли первые автоцистерны с пресной водой, отправленные на остров по распоряжению генерал-лейтенанта Порнсака Пунсавата, возглавляющее командование Королевской армии Таиланда по четвертому региону.

Варанья Промпинпарат

24 Апреля 2019, 02:20 PM
Фото: Четвертое региональное командование армии Таиланда

Фото: Четвертое региональное командование армии Таиланда

Фото: Четвертое региональное командование армии Таиланда

Фото: Четвертое региональное командование армии Таиланда

Фото: Четвертое региональное командование армии Таиланда

Фото: Четвертое региональное командование армии Таиланда

Фото: Четвертое региональное командование армии Таиланда

Фото: Четвертое региональное командование армии Таиланда

Фото: Четвертое региональное командование армии Таиланда

Фото: Четвертое региональное командование армии Таиланда

Фото: Четвертое региональное командование армии Таиланда

Фото: Четвертое региональное командование армии Таиланда

Фото: Четвертое региональное командование армии Таиланда

Фото: Четвертое региональное командование армии Таиланда

Фото: Четвертое региональное командование армии Таиланда

Фото: Четвертое региональное командование армии Таиланда

Как пояснил подполковник Санти Сакунтарак – командир базирующегося на Пхукете 25-го пехотного полка – первая колонна из девяти автоцистерн должна была доставить на остров 45 тыс. л воды.

Вода предназначается для жителей деревень и поселков, где ситуация с централизованным водоснабжением особо плохая. Доставка осуществляется из провинций Сураттхани и Накхон-Сри-Тхаммарат. В последней, в части, находится штаб-квартира четвертого регионального командования.

«Генерал-лейтенант Порнсак Пунсават отдал приказ направить из Сураттхани и Накхон-Сри-Тхаммарата воду для жителей Пхукета. Мы будет продолжать доставку воды местным жителям, пока их сердца не наполнятся», – продемонстрировал образец армейской поэтичности подполковник Сакунтарак.

По словам подполковника, генерал Пунсават ранее уже беседовал с губернатором Пхукета о проблеме нехватки воды, но «решения не было».

«В ближайшее время генерал-лейтенант Порнсак Пунсават вновь поговорит с губернатором Пхакапхонгом Тавипатаной, чтобы все же найти решение проблемы водоснабжения», – рассказал полковник Сакунтарак.

О том, что военные готовы подключиться к снабжению водой проблемных районов Пхукета, первым сообщил на своей странице в Facebook генеральный менеджер Patong Resort Hotel Бхуритт Матвонгса. Господин Матвонгса встречался с генералом Пунсаватом во время проходившего в отеле совещания Тайско-малайзийского регионального пограничного комитета (RBC).

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) уже заявил о том, что поможет военным с распределением воды среди нуждающихся. Первым получателями воды от армии сегодня стали жители Рассады, включая тех, кто выходил на акцию протеста у здания администрации провинции 23 апреля.

 

 

Have a news tip-off? Click here

В одном из прудов парка Суан-Луанг нашли мертвое тело
Губернатор пригласил жителей Пхукета оставить записи в книгах пожеланий Королю
Cиноптики обещают Пхукету дожди вплоть до пятницы включительно
Конфликт бирманских рабочих из Чалонга завершился убийством
Шесть человек задержаны за нелегальные азартные игры на Пхукете
На Пхукете прошел большой субботник в честь Коронации Рамы Х
Синопотики обещают Пхукету еще три дня дождей
Мотоциклист погиб в столкновении с микроавтобусом
Владельцу особняка на холме дали 30 дней на демонтаж здания
Часть Чернг-Талей останется без электричества 2 мая
На Пхукете продолжает расти число дел по наркотическим статьям
Централизованное водоснабжение на Пхукете возвращается к норме
Расписание событий на Пхукете в дни Коронации Рамы Х
Следовавший с Пхукета в Краби минивэн с туристами вылетел с дороги
У пхукетского наркоторговца изъяли штурмовую винтовку и крупную партию метамфетамина

 

Laguna Property
MontAzure
Thai Residential
Ride 4 Kids 2019
Laguna Phuket Marathon 2019
Express Carpet and Decor

 