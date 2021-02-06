Архитектура сино-португез в южном Таиланде

Будь у вас машина времени, не было бы вам любопытно погрузиться в атмосферу тех дней, когда зарождалась культура Перанакан?

Новости Пхукета

Культура Перанакан – удивительный феномен южного Таиланда и Малайзии, сформировавшийся на стыке сиамской, китайской и малайской культур в XIX веке, когда эмигранты из Китая начали активно прибывать в этот регион и привносить свои обычаи и уклад в местную жизнь. Традиции культуры перанакан по прежнему живы в Южном Таиланде и ряде регионов Малайзии, включая остров Пенанг. А самое зримое наследие перанакан – замечательная архитектура в стиле сино-португез. Началась же вся эта история на Пхукете.

В середине XIX века на острове начался оловянный бум, который примел к тому, что остров стал одним из главных центров торговли в Андаманском море. В 1830-х годах активная добыча олова началась в Кату, а в 1860-х – в Таланге. Оловянные рудники привлекали как нищих китайских рабочих, так и предприимчивых дельцов из Малакки (тоже зачастую китайского происхождения). Новые пхукетские элиты сколачивали состояния либо на торговле оловом, либо на продаже товаров, необходимых тем, кто работал в оловянной отрасли. Разумеется, обживавшиеся на новом месте переселенцы строили себе дома в соответствии с имевшими у них представлениями о том, как они должны выглядеть. Так на Пхукет пришел колониальный стиль сино-португез.

Достаточно провести по паре часов на исторических улицах Пхукет-Тауна (Пхукет, Таиланд) и Джорджтауна (Пенанг, Малайзия), чтобы убедиться в том, насколько тесно эти два города связаны в архитектурном плане. Ровные ряды шопхаусов на центральных улицах, изящные особняки в колониальном стиле чуть в стороне... И в Пхукет-Тауне, и в Джорджтауне основной тон задает именно стиль сино-португез с его любовью к ярким краскам, колоннам, плитке, отделкой «стукко», декоративными карнизами, крытыми галереями над тротуарами. И пусть тропический климат не щадит старинные дома, сами по себе они по-прежнему прекрасны. А при должном уходе прекрасны без каких-либо оговорок.

В Пхукет-Тауне многие из восхитительных образцов архитектуры сино-португез находятся в районе Krabi Rd., Yaowarat Rd. и Dibuk Rd. К нашим дням некоторые из старинных особняков стали музеями, примеру музей Тай Хуа или Дом Чинпрача, которым до сих пор владеют члены семьи, построившей его много лет назад. Нельзя не упомянуть бывшую губернаторскую резиденцию, которая после превосходно проведенной реставрации стала рестораном Blue Elephant. Причем посмотреть на них можно не только снаружи, но и изнутри.

Классические колониальные шопхаусы можно найти на Soi Romanee, Dibuk Rd., Thalang Rd. и Yaowarat Rd. По мере сил владельцы и мэрия пытаются поддерживать их в хорошем состоянии, так что и сейчас можно полюбоваться старинными колоннами, барельефами и красочной плиткой. В некоторых шопхаусах, как и сто лет назад, находятся кафе и ресторанчики. В других – маленькие отели, где за доступную цену можно снять номер на ночь. История по-прежнему жива и дышит в этих домах.

К северу от Пхукета находится провинции Пханг-Нга, в которой расположен провинциальный городок Такуа-Па, являвшийся важным центром оловянной отрасли в первой половине ХХ века. Центральная улица Такуа-Па изобилует старинными шопхауами, и в последнее время жители города заново прониклись их обаянием. В старых домах сейчас открываются кафе и отели, где можно погрузиться в атмосферу Перанакан.

Если направиться из Пханг-Нга на юг и проехать провинцию Краби, то попадешь в Транг. Административный центр это провинции – еще один пример города, где китайцы и сиамцы жили рука об руку, формирую особенный культурный пласт. Китайские эмигранты начали прибывать в Транг еще 130 лет назад для работы в местных портах, а также в оловянной отрасли.

Как Пхукет и Пенанг, Транг-Таун застраивался в архитектурном стиле сино-португез. Старинные шопхаусы здесь сосредоточены в районе железнодорожной станции и центрального рынка. Хорошими ориентирами выступят Kantang Rd., Sathanee Rd7 и Ratchadamnoen Rd. Этот городок жил простой провинциальной жизнью, и даже сейчас производит впечатление застрявшего где-то в 1970-х.

Если пересечь горную цепь и отправиться на восток, то вас ждет провинция Сонгкхла и ее административный центр Сонгкхла-Таун, куда можно без проблем добраться из Транга на автобусе. Исторический центр Сонгкхла-Тауна находится в пределах улиц Nakhon Nok Rd., Nakhon Nai Rd. и Kao Hong Rd. (также известной под именем Nang Ngam Rd.).

В плане сохранившейся архитектуры сино-португез, Сонгкхла-Таун – лучший город для посещения. Здесь уцелели до полусотни старых домов, украшенных стукко, коринфскими и ионическими колоннами. Причем вся эта история по-прежнему жива: во многих из домов до сих пор живут потомки людей, их построивших сотню лет назад. В шопхаусах располагаются кафе, кондитерские, мастерские ремесленников, кофейни и рестораны. Из поколения в поколения семьи передают в будущее свое дело и свои дома.

В Сонгкхла-Тауне есть два здания, которые просто нельзя пропустить. Первый – это бывшая резиденция вице-губернатора Сундранурака. Архитектор черпал вдохновение как в китайской, так и европейской архитектуре (из последней взята большая парадная лестница и арочные галлереи). Сейчас в бывшем доме вице-губернатора располагается Национальный музей.

Вторая визитная карточка Сонгкхла-Тауна – здание фабрики Хуб Хо Хин. Изначально там располагался цех по переработке риса, построенный по передовым на тот момент британским стандартам с паровыми машинами. Затем здание перепрофилировали под хранение каучука, а сейчас оно служит в роли частного пирса для небольших судов.

Материал написан Люком Ситринотом для сайта Туристического управления Таиланда и входит в цикл статей Люка об архитектуре южного Таиланда. Люк Ситринот – журналист-фрилансер и консультант в сфере туризма и воздушного транспорта с 20-летним опытом. Оригинальную версию статьи и другие материалы Люка доступны на www.tatnews.org.