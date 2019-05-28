Аргентинец Мигель Карбальо выиграл Singha Laguna Phuket Open

Победителем третьего турнира Singha Laguna Phuket Open, входящего в All Thailand Golf Tour (ATGT) и Asian Development Tour (ADT) стал аргентинский гольфист Мигель Карбальо.

Новости Пхукета

28 Мая 2019, 03:54 PM

Победа на Singha Laguna Phuket Open осталась за гольфистом из Аргентины Мигелем Карбальо.

Перед началом турнира организаторы называли Карбальо в числе участников, к которым стоит присмотреться, однако по-настоящему аргентинец проявил себя лишь в заключительный день соревнований. До этого момента он среди фаворитов не числился.

Первый день Singha Laguna Phuket Open остался за тайским гольфистом Наттаватом Суваджанакорном, показавшим великолепный результат в 62 удара (пар минус восемь). Во второй день вперед вырвался молодой кореец Ким Джухен, который затем показал лучший результат и в третий день игры, обеспечив себе фору перед финальным раундом.

Итоговый день получился самым драматическим, поскольку в последний момент собрался не только Карбальо, но и тайский гольфист Чиннарат Пхадунгсин. Плей-офф на троих остался за опытным аргентинцем, записавшим на свой счет второй титул в рамках ADT, а также забравшим более 9 тыс. долл. призовых и добавившим в свою копилку шесть очков рейтинга Official World Golf Ranking (OWGR).