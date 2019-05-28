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Аргентинец Мигель Карбальо выиграл Singha Laguna Phuket Open

Победителем третьего турнира Singha Laguna Phuket Open, входящего в All Thailand Golf Tour (ATGT) и Asian Development Tour (ADT) стал аргентинский гольфист Мигель Карбальо.

Новости Пхукета

28 Мая 2019, 03:54 PM
Победа на Singha Laguna Phuket Open осталась за гольфистом из Аргентины Мигелем Карбальо.

Победа на Singha Laguna Phuket Open осталась за гольфистом из Аргентины Мигелем Карбальо.

Перед началом турнира организаторы называли Карбальо в числе участников, к которым стоит присмотреться, однако по-настоящему аргентинец проявил себя лишь в заключительный день соревнований. До этого момента он среди фаворитов не числился.

Первый день Singha Laguna Phuket Open остался за тайским гольфистом Наттаватом Суваджанакорном, показавшим великолепный результат в 62 удара (пар минус восемь). Во второй день вперед вырвался молодой кореец Ким Джухен, который затем показал лучший результат и в третий день игры, обеспечив себе фору перед финальным раундом.

Итоговый день получился самым драматическим, поскольку в последний момент собрался не только Карбальо, но и тайский гольфист Чиннарат Пхадунгсин. Плей-офф на троих остался за опытным аргентинцем, записавшим на свой счет второй титул в рамках ADT, а также забравшим более 9 тыс. долл. призовых и добавившим в свою копилку шесть очков рейтинга Official World Golf Ranking (OWGR).

 

 

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