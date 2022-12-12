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Аресты иностранцев за просрочку виз продолжаются на Самуи

Отделение Иммиграционного бюро по провинции Сураттхани сообщило об аресте гражданина Норвегии по имени Ян Банан Талманн за «просрочку визы» (оверстэй) на 15 дней. Ведомство отметило, что продолжает действовать на основании приказа генерала Сурачета Хакпана, заместителя начальника полиции, ранее возглавлявшего Иммиграционное бюро.

Новости Пхукета

12 Декабря 2022, 07:35 PM
Иммиграционное бюро Сураттхани продолжает регулярно отчитываться об арестах иностранцев за оверстэй. Гражданина (вернее, гражданку) РФ в последний раз арестовывали в середине ноября. Фото: Surat Immigration / Facebook

Иммиграционное бюро Сураттхани продолжает регулярно отчитываться об арестах иностранцев за оверстэй. Гражданина (вернее, гражданку) РФ в последний раз арестовывали в середине ноября. Фото: Surat Immigration / Facebook

Ян Банан Талманн. Норвегия. Арестован за оверстэй. Фото: Surat Immigration / Facebook

Ян Банан Талманн. Норвегия. Арестован за оверстэй. Фото: Surat Immigration / Facebook

Ян Банан Талманн. Норвегия. Арестован за оверстэй. Фото: Surat Immigration / Facebook

Ян Банан Талманн. Норвегия. Арестован за оверстэй. Фото: Surat Immigration / Facebook

Михал Карим Вьелебински. Польша. Арестован за оверстэй. Фото: Surat Immigration / Facebook

Михал Карим Вьелебински. Польша. Арестован за оверстэй. Фото: Surat Immigration / Facebook

Михал Карим Вьелебински. Польша. Арестован за оверстэй. Фото: Surat Immigration / Facebook

Михал Карим Вьелебински. Польша. Арестован за оверстэй. Фото: Surat Immigration / Facebook

Рашед Хеа Джума. Кувейт. Арестован за оверстэй. Фото: Surat Immigration / Facebook

Рашед Хеа Джума. Кувейт. Арестован за оверстэй. Фото: Surat Immigration / Facebook

Ху Яньцю. Китай. Арестована за оверстэй. Фото: Surat Immigration / Facebook

Ху Яньцю. Китай. Арестована за оверстэй. Фото: Surat Immigration / Facebook

Ху Яньцю. Китай. Арестована за оверстэй. Фото: Surat Immigration / Facebook

Ху Яньцю. Китай. Арестована за оверстэй. Фото: Surat Immigration / Facebook

Валерия Горюнова. Россия. Арестована за оверстэй. Фото: Surat Immigration / Facebook

Валерия Горюнова. Россия. Арестована за оверстэй. Фото: Surat Immigration / Facebook

Иммиграционное бюро Сураттхани сообщило, что 43-летний Ян Банан Талманн был арестован 10 декабря в рамках кампании против нарушителей визового законодательства, начатой по приказу генерала Хакпана, известного как Биг Джоук.

Срок разрешенного пребывания в стране господин Талманн превысил на 15 дней, что в норме должно предполагать лишь штраф и устранение нарушения, то есть приведение документов в порядок. Однако арест в рамках нынешней кампании грозит более серьезными последствиями – депортацией и занесением в черный список.

В отличие от многих предыдущих сообщений об арестах за оверстэй, в данном случае известны многие стандартные технические подробности, поскольку доступно само сообщение Иммиграционного бюро, а не его пересказ местными СМИ.

В частности, офис ведомства в Сураттхани указал, что господин Талманн был арестован в районе 11:15 утра на Самуи. Арест был санкционирован главой Иммиграционного бюро провинции, непосредственно в самой операции принимали участие сотрудники полиции Бо-Пхута. Все имена и звания приводятся в отчете. Также там указывается, что в участке Бо-Пхута норвежцу предъявили обвинения по статье о превышении разрешенного срока нахождения в стране.

Господин Талманн – не первый иностранец, арестованный на Самуи в рамках кампании против нарушителей визового законодательства.

8 декабря на острове арестовали 37-летнего поляка по имени Михал Карим Вьелебински (36 дней оверстэя).

4 декабря был арестован 56-летний Рашед Хеа Джума из Кувейта (16 дней оверстэя).

3 декабря патруль на смарт-машине с камерами арестовал китаянку Ху Яньцю (19 дней оверстэя).

О других арестах иностранцев в рамках нынешней кампании Иммиграционное бюро Сураттхани не сообщало, однако публиковалась информация об арестах нескольких тайских граждан за оказание помощи нарушителям визового законодательства.

Последнее сообщение об аресте обладателя российского паспорта датировано 20 ноября. В нем говорится о том, что 17 числа полиция арестовала россиянку Валерию Горюнову. У 32-летней женщины был оверстэй в 67 дней.

 

 

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