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Аресты иностранцев за оверстэй продолжаются по всему Таиланду

Иммиграционное бюро Таиланда продолжает кампанию против иностранцев с просроченными визами. Аресты проводятся по всей стране, причем арестовывают даже людей с незначительным оверстэем.

Новости Пхукета

8 Декабря 2022, 09:00 AM
С 2016 года оверстэй в Таиланде является основанием не только для штрафа и депортации, но и для запрета на въезд в страну сроком от 1 года до 10 лет. Изображение: Иммиграционное бюро Таиланда

С 2016 года оверстэй в Таиланде является основанием не только для штрафа и депортации, но и для запрета на въезд в страну сроком от 1 года до 10 лет. Изображение: Иммиграционное бюро Таиланда

Как пишет новостной сайт The Pattaya News, кампания против иностранцев с просроченными визами началась 1 декабря и будет продолжаться до 10 числа. Говоря о кампании, издание использует тот же термин Operation X-ray («Операция рентген»), которым пхукетские власти пользуются в отношении регулярных патрулей в Патонге и других туристических местах. Однако если на Пхукете под «рентгеном» понимают выявление скрытых криминальных активностей разного характера (от наркотиков до терроризма), то паттайское СМИ использует его именно в отношении арестов в связи с нарушениями визового законодательства.

В среду, 7 декабря, сайт The Pattaya News сообщил об аресте 30-летнего британца Майкла Маклафлина в провинции Сисакет, у которого разрешение на пребывание истекло 21 сентября. В качестве источника информации издание указало не названные местные СМИ. В заметке The Pattaya News сообщалось, что Маклафлин «бы остановлен провинциальной иммиграционной полицией Сисакета, когда шел по дороге в районе Нонг-Пхай округа Мыанг-Сисакет во вторник, 6 декабря».

В свою очередь сайт The Phuket Express, являющееся пхукетским проектом The Pattaya News, сообщил 7 декабря об аресте 56-летнего гражданина Кувейта по имени Рашед Хеа Джума на острове Пханг-Нга в провинции Сураттхани. Издание пишет, что мужчину арестовали «ранее на этой неделе» за оверстэй в 16 дней. Об этом The Phuket Express якобы рассказали не названные сотрудники Иммиграционного бюро Сураттхани.

Ранее сайт The Phuket Express сообщал – также без проверяемых ссылок на источники – об аресте в Сураттхани гражданки Китая, которую выявил патруль на смарт-автомобиле, оснащенном камерой с системой распознавания лиц. В той же заметке издание писало об аресте в Чианг-Мае еще три китайцев и двух граждан Мьянмы. Сроки оверстэя у них, по данным The Phuket Express, составляли на момент ареста от пяти до 122 дней.

На Пхукете последний подтвержденный арест за оверстэй, о котором сообщалось публично, был осуществлен 4 декабря, когда в Раваи взяли под стражу 63-летнего американца по имени Родерик Юджин Уилльямс (рапорт об аресте есть в распоряжении «Новостей Пхукета»).

Пенсионера с восемью днями оверстэя арестовали сотрудники Иммиграционного бюро из провинции Пханг-Нга, которые ради ареста не поленились в воскресенье отправиться за 100 км от своего офиса.

По данным источников «Новостей Пхукета» и The Phuket News, американца планируют депортировать и занести в черный список, несмотря на то, что он превысил разрешенный срок пребывания только на восемь дней. Редакция проверяет данную информацию. Официально о решении суда в отношении господина Уилльямса не сообщалось.

С 2016 года нарушение разрешенного срока пребывания в Таиланде карается не только штрафом в размере 500 бат в день (и не более 20 тыс. бат в сумме), но также депортацией с запретом на въезд в страну на определенный срок. Решение в каждом конкретном случае принимает суд. Стандартные сроки пребывания в черном списке следующие.

При добровольной сдаче в руки властей:

  • Более 90 дней оверстэя – черный список на 1 год;
  • Более 1 года оверстэя – черный список на 3 года;
  • Более 3 лет оверстэя – черный список на 5 года;
  • Более 5 лет оверстэя – черный список на 0 года.

В случае ареста властями:

  • Менее 1 года или 1 год оверстэя – черный список на 5 лет;
  • Более 1 года оверстэя – черный список на 10 лет.

Отсчет срока запрета на возвращение в Таиланд начинается с момента выезда из страны (депортации). В ожидании депортации иностранец может быть помещен в Центр содержания под стражей Иммиграционного бюро (Immigration Detention Centre).

Оверстэем считается отсутствие штампа о разрешенном пребывании по любой причине. В частности, при утере документа или истечении срока его действия иностранец обязан получить новый паспорт или покинуть страну до истечения срока действующего разрешения, поскольку без физического паспорта Иммиграционное бюро не поставит штамп о новом продлении.

Редакции «Новостей Пхукета» и The Phuket News известны многочисленные случаи штрафов за оверстэй связанных с тем, что иностранец имел право на продление разрешения на пребыванием, но не мог физически получить штампорт в паспорт из-за отсутствия документа на руках. Последний резонансный случай, затронувший более 100 человек, произошел на Пхукете в середине этого года (подробнее читайте здесь).

 

 

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