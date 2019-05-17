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Арестованный по делу о массовых беспорядках студент вышел под залог

Полиция Таланга выпустила под залог 21-летнего студента-первокурсника, арестованного 14 мая по делу об осаде полицейского участка и массовых беспорядках в Таланге в 2015 году. В тот момент студент Суттхавут Тангджит был еще несовершеннолетним.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Мая 2019, 11:15 AM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

О том, что Сеттхавут Тангджит будет ожидать окончания рассмотрения своего дела на свободе, объявил майор Крайсорн Бунпрасоб из полиции Таланга. Сумма залога составила 500 тыс. бат. Также полиция ознакомила подозреваемого с выдвинутыми против него обвинения в связи с предполагаемым участием в массовых беспорядках 11 октября 2015 (см. здесь).

Напомним, поводом для беспорядков в Таланге три с половиной года назад стала гибель двух местных подростков (предположительно замешанных в незаконном обороте наркотиков) в ходе преследования их полицией.

Вечером 11 октября 2015 года агрессивно настроенная толпа осадила полицейский участок Таланга, сожгла несколько автомобилей и нанесла другой ущерб государственной собственности. Кроме того, в ходе ночных событий несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

Смерть молодых людей в итоге была официально классифицирована как несчастный случай.

 

 

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