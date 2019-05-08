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Арестованные за рыбалку на Симиланах итальянцы три недели ждут суда за решеткой

Двое 70-летних итальянцев, задержанных 17 апреля за рыбалку в акватории национального парка, по-прежнему находятся за решеткой в ожидании суда. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника полицейского участка Курабури, к которому корреспондент The Phuket News обратился с вопросом о судьбе иностранцев сегодня, 7 мая.

Таньялак Сакут

8 Мая 2019, 01:07 PM
Фото: Департамент национальных парков Таиланда

Фото: Департамент национальных парков Таиланда

Как писали The Phuket News и «Новости Пхукета» ранее, 70-летние граждане Италии Клаудио Бонфатти и Марио Винченцо Биккай, граждане Таиланда Сансерн Класык, Прасерт Куансамронг и Вичарт Дамйот, а также гражданин Мьянмы Те Си Ту были задержаны сотрудниками нацпарка Mu Ko Similan National Park у острова Хуйонг в среду, 17 апреля.

Все шестеро мужчин находились на борту катера Nicola. Там же официальные лица обнаружили и свидетельства нелегальной рыбалки – почти три десятка удочек и 46,5 кг улова. Задержанных доставили в полицейский участок Курабури (провинция Пханг-Нга) для предъявления обвинений. Рыба была уничтожена, а катер и принадлежности для рыбной ловли арестованы в качестве улик.

«Все шестеро задержанных до окончания расследования находятся под стражей по моему запросу. Я ходатайствовал об отказе им в выходе под залог на время следствия. Сейчас они находятся в камерах предварительного заключения при суде провинции Пханг-Нга», – заявил The Phuket News подполковник Коркиет Бунрод из участка Карабури.

«Согласно полученным в ходе расследования данным, это не был организованный тур (хотя один из задержанных является туристическим гидом – прим. ред.). Они просто отправились на рыбалку как группа друзей», – добавил офицер.

Другой информации о ходе дела и условиях содержания 70-летних иностранцев подполковник Бунрод не раскрыл.

 

 

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