Арестованные за рыбалку на Симиланах итальянцы три недели ждут суда за решеткой

Как писали The Phuket News и «Новости Пхукета» ранее, 70-летние граждане Италии Клаудио Бонфатти и Марио Винченцо Биккай, граждане Таиланда Сансерн Класык, Прасерт Куансамронг и Вичарт Дамйот, а также гражданин Мьянмы Те Си Ту были задержаны сотрудниками нацпарка Mu Ko Similan National Park у острова Хуйонг в среду, 17 апреля.
Все шестеро мужчин находились на борту катера Nicola. Там же официальные лица обнаружили и свидетельства нелегальной рыбалки – почти три десятка удочек и 46,5 кг улова. Задержанных доставили в полицейский участок Курабури (провинция Пханг-Нга) для предъявления обвинений. Рыба была уничтожена, а катер и принадлежности для рыбной ловли арестованы в качестве улик.
«Все шестеро задержанных до окончания расследования находятся под стражей по моему запросу. Я ходатайствовал об отказе им в выходе под залог на время следствия. Сейчас они находятся в камерах предварительного заключения при суде провинции Пханг-Нга», – заявил The Phuket News подполковник Коркиет Бунрод из участка Карабури.
«Согласно полученным в ходе расследования данным, это не был организованный тур (хотя один из задержанных является туристическим гидом – прим. ред.). Они просто отправились на рыбалку как группа друзей», – добавил офицер.
Другой информации о ходе дела и условиях содержания 70-летних иностранцев подполковник Бунрод не раскрыл.