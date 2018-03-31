Арестованные с кораллами студентки из России вернулись с Пхукета домой

Спустя 50 дней после ареста в Таиланде студентки-россиянки Лилия Карманова и Полина Ликман получили возможность заплатить штраф и вернуться домой.

31 Марта 2018 09:53:56

Фото: DMCR

О том, что арестованные за хранение кораллов россиянки Лилия Карманова и Полина Ликман вернулись домой, корреспонденту «Новостей Пхукета» сообщил шеф Иммиграционного бюро провинции.

«Лилия Карманова (20 лет) и Полина Ликман (21 год) вылетели из Таиланда рейсом авиакомпании S7 номер S7 584 в пятницу, 23 марта», – заявил глава бюро полковник Катхатхорн Кумтхиенг. Самолет с Кармановой и Ликман приземлился в аэропорту Толмачево около 11:40 утра того же дня.

Полковник Кумтхиенг не смог уточнить размер штрафа, который заплатили россиянки за незаконное хранение кораллов. Не смогли ответить на соответствующий вопрос ни в полиции Карона, ни в местном офисе Департамента морских и прибрежных ресурсов, который инициировал возбуждение дела. Изначально сообщалось, что россиянка грозили штрафы в размере до 20 тыс. бат и/или до года тюрьмы.

Напомним, пхукетский офис Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) сообщил о задержании Лилии Кармановой 2 февраля. О том, что вместе с ней была задержана вторая россиянка (сейчас известно, что это Полина Ликман) стало известно позже в тот же день. Соответствующую информацию подтвердило посольство России в Таиланде.

В интервью новосибирскому новостному порталу НГС.НОВОСТИ Лилия рассказала, что информацию в полицию передала хозяйка отеля Nan Inn Bungalow, где они с подругой проживали. Сами же кораллы и ракушки, за хранение которых девушкам грозят тюрьма и штраф, были приобретены на пляже у некого тайца. За сувениры Карманова и Ликман, заплатили 100 бат, при этом были уверены в том, законов не нарушали, поскольку ракушки и кораллы ими были приобретены.

«Перед отъездом [на отпуск в Таиланд] мы проштудировали, что нельзя вывозить из Таиланда и как себя вести. Так мы узнали, что, помимо прочего, нельзя вывозить необработанные ракушки и кораллы, при этом запрет не распространяется на купленные ракушки, их можно вывозить в качестве сувениров. Про то, что кораллы нельзя хранить, мы не знали, нас оповестили об этом только в полицейском участке», – заявила Карманова корреспонденту НГС.НОВОСТИ.

Более полутора месяцев россиянки дожидались суда в Таиланде, оплачивая расходы на питание и проживание из собственного кармана. Отец Полины Ликман – Григорий Ликман – написал на своей странице в сети «ВКонтакте» о том, что семьи были вынуждены взять кредиты на оплату соответствующих расходов.