Арестован второй фигурант дела об убийстве девушки в 2017 году

Как объявил заместитель начальника полиции Таланга подполковник Анукун Нукет, разыскивавшийся по делу об убийстве 22-летний Адисорн Чансин был арестован утром 20 июля в поселке Ко-Кием (провинция Пханг-Нга), где снимал жилье. Арест стал результатом совместной операции полиции Таланга, полиции Пханг-Нга-Тауна и и следственного управления штаба полиции по восьмому региону.
Ордер на арест Адисорна был выдан пхукетским судом 24 декабря 2017 года, через два дня после нападения на 17-летнюю Панилады Конгкапан и ее бойфренда того же возраста Раомута Тумвонга. По подросткам, ехавшим на мотоцикле по Soi Ban Tao Satarana Pai в тамбоне Тхепкрасаттри открыли огонь из огнестрельного оружия. Паниладе скончалась от попадания в голову, ее бойфренд получил серьезное ранение шеи, но смог сразу дать показания полиции и указать на потенциальных стрелков.
По горячим следам полиция задержала одного из нападавших, 18-летнего уроженца Пхукета Сурию Инсаторна. На допросе Сурия заявил, что стрелял он, но «разобраться» с жертвами его попросил Адисорн, у которого был конфликт с Раомутом. Сообщники дождались жертв у дома Панилады, после чего Сурия расстрелял их из отцовской винтовки. Затем они скрылись с места событий.
Два года спустя Адисорн изложил свою версию. По его словам, он хотел поговорить с Роамутом и закончить конфликт, но Сурия открыл огонь по парню и девушке, когда они отъезжали от дома на мотоцикле. При этом Адисорн заявил, что якобы не знал, что у его приятеля была с собой винтовка (изначально полиция указывала, что Сурия принес оружие в гитарном чехле).
«Однако он признал, что они поджидали Роамута и Паниладу на каучуковой плантации [у дома девушки]», – добавил подполковник Нукет.
Согласно заявлению подполковника, Сурие и Адисорну были предъявлены идентичные обвинения по статьям о предумышленном убийстве, незаконном хранении оружия и боеприпасов, незаконном ношении оружия в общественном месте.
Отметим, что в 2017 году полиция отмечала, что 18-летний на тот момент Сурия уже привлекался к ответственности по ряду дел, включая дело о покушении на убийстве.