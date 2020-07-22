Арестован второй фигурант дела об убийстве девушки в 2017 году

Полиция арестовала второго фигуранта дела об убийстве 17-летней Панилады Конгкапан в 2017 году. Первый подозреваемый был найден за считанные дни, второго пришлось искать два с половиной года.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Июля 2020, 04:15 PM

Сурия Инсаторн (на фото) был арестован по горячим следам в 2017 году. Второго фигуранта дела нашли только сейчас. Фото: Архив The Phuket News

Как объявил заместитель начальника полиции Таланга подполковник Анукун Нукет, разыскивавшийся по делу об убийстве 22-летний Адисорн Чансин был арестован утром 20 июля в поселке Ко-Кием (провинция Пханг-Нга), где снимал жилье. Арест стал результатом совместной операции полиции Таланга, полиции Пханг-Нга-Тауна и и следственного управления штаба полиции по восьмому региону.

Ордер на арест Адисорна был выдан пхукетским судом 24 декабря 2017 года, через два дня после нападения на 17-летнюю Панилады Конгкапан и ее бойфренда того же возраста Раомута Тумвонга. По подросткам, ехавшим на мотоцикле по Soi Ban Tao Satarana Pai в тамбоне Тхепкрасаттри открыли огонь из огнестрельного оружия. Паниладе скончалась от попадания в голову, ее бойфренд получил серьезное ранение шеи, но смог сразу дать показания полиции и указать на потенциальных стрелков.

По горячим следам полиция задержала одного из нападавших, 18-летнего уроженца Пхукета Сурию Инсаторна. На допросе Сурия заявил, что стрелял он, но «разобраться» с жертвами его попросил Адисорн, у которого был конфликт с Раомутом. Сообщники дождались жертв у дома Панилады, после чего Сурия расстрелял их из отцовской винтовки. Затем они скрылись с места событий.

Два года спустя Адисорн изложил свою версию. По его словам, он хотел поговорить с Роамутом и закончить конфликт, но Сурия открыл огонь по парню и девушке, когда они отъезжали от дома на мотоцикле. При этом Адисорн заявил, что якобы не знал, что у его приятеля была с собой винтовка (изначально полиция указывала, что Сурия принес оружие в гитарном чехле).

«Однако он признал, что они поджидали Роамута и Паниладу на каучуковой плантации [у дома девушки]», – добавил подполковник Нукет.

Согласно заявлению подполковника, Сурие и Адисорну были предъявлены идентичные обвинения по статьям о предумышленном убийстве, незаконном хранении оружия и боеприпасов, незаконном ношении оружия в общественном месте.

Отметим, что в 2017 году полиция отмечала, что 18-летний на тот момент Сурия уже привлекался к ответственности по ряду дел, включая дело о покушении на убийстве.