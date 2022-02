Арестован преступник, ограбивший пункт обмена валют в Патонге

Полиция разыскала преступника, ограбившего пункт обмена валют у торгового центра Jangceylon в Патонге. Злоумышленник оказался 20-летним мужчиной.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Февраля 2022, 11:00 AM

Сотрудники полиции на месте преступления. Фото: Полиция по восьмому региону

Пункт обмена валют компании Yes Exchange 6 Co Ltd был ограблен вечером 13 февраля. Вооруженный пистолетом мужчина ворвался в помещение через заднюю дверь и забрал из кассы свыше 200 тыс. бат в иностранной валюте и 3,4 тыс. непосредственно тайскими батами. Сотрудница пункта обмена валют не пострадала.

В четверг, 17 февраля, полиция сообщила об аресте грабителя – 20-летнего Сексана Вонгвирата. Мужчину арестовали в съемной квартире в Патонге. В качестве улик была изъята одежда, в которой злоумышленник совершил ограбление.

Полиция Патонга отметила, что поиск грабителя осуществлялся при поддержке следователей из штаба полиции по восьмому региону и центрального полицейского участка Пхукета. При этом еще 15 февраля внимание на дело обращался глава региональной полиции генерал-лейтенант Ампхон Буарабон, который провел встречу с другими офицерами в высоких званиях и заявил о необходимости приложить максимум усилий для раскрытия дела.

Ожидается, что другие подробности будут раскрыты на пресс-конференции, которая должна пройти позже. При этом общаться с журналистами должен генерал-лейтенант Сурачет Хакпан, ранее возглавлявший Иммиграционное бюро Таиланда.