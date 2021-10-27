Арестован подозреваемый в ограблении ювелирного магазина на Пхукете

Полиция задержала подозреваемого в ограблении ювелирного магазина Thong Thaweechai и жестоко избившего 71-владельца заведения, чтобы получить доступ к сейфу. Согласно изначальным отчетам, грабитель скрылся с золотыми украшениями на сумму в 8 млн бат, но теперь потерпевшие говорят, что золота украдено было даже больше.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция подтвердила, что подозреваемый был арестован около 19:30 вечера 26 октября в центре помощи нуждающимся на Wichit Songkram Rd. в Пхукет-Тауне.

Личность арестованного пока не раскрывается – это должны сделать полицейские руководители на отдельной пресс-конференции. В распоряжении The Phuket News есть лишь фотография мужчины с размытым лицом, а также кадр с одной из камер уличного видеонаблюдения (на снимке лица не видно).

Согласно ранним сообщениям, ограбление магазина Thong Thaweechai на Ranong Rd. было совершено поздним вечером 23 октября. Мужчина через крышу пробрался на жилой этаж таунхауса, где спали владельцы ювелирного – 71-летний Вангди Интхавонг и 65-летняя Пуангпен Саккасемикрит. Грабитель потребовал, чтобы ему открыли сейф с золотыми изделиями, а после отказа несколько раз ударил престарелого владельца деревянной палкой по голове.

По первоначальным описаниям, грабителем был мужчина в возрасте 20-25 лет. Потерпевшие также предположили, что акцент выдавал в нем бирманца.

Изначально говорилось, что добычей грабителя стали золотые изделия на сумму в 8 млн бат. Позже в магазине уточнили, что более верной должна быть сумма в 10 млн. Также преступник забрал 100 тыс. бат наличными.

После ограбления полиция изучила маршрут отхода преступника, включая записи с камер видеонаблюдения – включая как уличные, так и установленные в ювелирном магазине. На кадрах с последних виден большой нож в руке подозреваемого. Впрочем, ни в одном из первоначальных сообщений об ограблении применение этого оружия не упоминалось.

Подозреваемый был арестован на основании ордера и помещен под стражу в штаб-квартире полиции по восьмому региону. Пока что неизвестно, по каким именно статьям ему будут предъявлены обвинения.

При этом полицейские отметили, что арестованный уже сознался в совершении преступления. Также он подтвердил, что забрал не только золото, но и 100 тыс. бат наличными. Из них он уже потратил 70 на азартные игры онлайн, оставшиеся 30 тыс. были у него при себе. О судьбе золота полиция пока не сказала ничего.

Сотрудники магазина поблагодарили полицию за оперативную работу и заявили, что увеличат количество камер видеонаблюдения для большей безопасности.