Aprilia SR GT: Итальянский скутер вьетнамской сборки для тех, кто не прочь съехать с асфальта

В январе этого год в Бангкоке была презентована линейка скутеров Aprilia SR GT от фирмы Piaggio. Мотоциклы собираются на заводе во Вьетнаме, куда недавно съездила группа тайских журналистов. И пока большинство участников тура катались на скутерах Vespa, Джедд Среттапут тестировал упомянутую Aprilia, созданную для тех, кто время от времени покидает асфальт, но при этом не готов отказаться от комфорта и пересесть со скутера на эндуро. «Новости Пхукета» пересказывают обзор Aprilia SR GT, вышедший в Bangkok Post и доступный в оригинале на сайте этой газеты.

Новости Пхукета

Новый Aprilia SR GT стоит в районе 150 тыс. бат. На вторичном рынке их пока практически нет. Фото: Aprilia

Новый Aprilia SR GT стоит в районе 150 тыс. бат. На вторичном рынке их пока практически нет. Фото: Aprilia

Новый Aprilia SR GT стоит в районе 150 тыс. бат. На вторичном рынке их пока практически нет. Фото: Aprilia

Новый Aprilia SR GT стоит в районе 150 тыс. бат. На вторичном рынке их пока практически нет. Фото: Aprilia

Новый Aprilia SR GT стоит в районе 150 тыс. бат. На вторичном рынке их пока практически нет. Фото: Aprilia

Новый Aprilia SR GT стоит в районе 150 тыс. бат. На вторичном рынке их пока практически нет. Фото: Aprilia

Новый Aprilia SR GT стоит в районе 150 тыс. бат. На вторичном рынке их пока практически нет. Фото: Aprilia

Новые Aprilia SR GT и SR GT Sport стоят в районе 150 тыс. бат. На вторичном рынке их пока практически нет. Фото: Aprilia.com

Piaggio – легендарный итальянский производитель мототехники с заводами по всему миру, включая Юго-Восточную Азию. Азиатское предприятие находится во Вьетнаме, работает с 2007 года и недавно провел реструктуризацию, нацеленную на то, чтобы лучше удовлетворять запросы растущего и меняющегося рынка. Компания планирует выпускать во Вьетнаме более десяти моделей, но пока журналистам предложили протестировать четыре.

В рамках пресс-тура для нас была организована мотоциклетная экскурсия на «Веспах» по Ханою, но там мы были пассажирами. Меня же интересовала возможность сесть за руль Aprilia SR GT Sport.

Обе версии новой Aprilia – SR GT и SR GT Sport – были презентованы тайской публике на стадионе Лумпини в начале года. Мне выпал шанс протестировать чуть более дорогую спортивную версию, которая, кажется интересней базовой модели.

Внешний вид скутера не оставляет сомнений, что серия SR GT была спроектирована для езды как по асфальту, так и по грунту с гравием. Об этом говорят высокий клиренс в 175 мм; внедорожные бескамерные колеса в 14 дюймов (110/18) с резиной Michelin спереди и более широкие 13-дюймовые (130/70) сзади; передняя подвеска Showa с ходом в 122 мм и настраиваемые двойные задние амортизаторы с ходом в 102 мм. Скутер отлично подготовлен к тому, чтобы съехать на нем с асфальта.

Сиденье у SR GT не подстраивается, но при этом находится на высоте 799 мм от земли, что выше, чем у прочих скутеров и, на мой взгляд, идеально. Наконец, у спортивной версии ярко окрашены колеса, что делает его бодрее на вид.

SR GT Sport может стоит дороже других 200-кубовых скутеров, но у модели есть ряд приятных фишек, первая из которых – это как раз дизайн, за который лично я поднимаю вверх оба больших пальца. Это один из самых классных в плане внешнего вида скутеров, впитавший гоночный дух Aprilia. Он выглядит почти как RSV4 – и этого одного достаточно, чтобы его купить.

В движение SR GT Sport приводится новым четырехтактным одноцилиндровым i-get 200 с водяным охлаждением и рабочим объемом в 174,4 куб. мм. Привод – вариатор CVT. В итоге Aprilia выдает 17,6 л. с. на 8,5 тыс. оборотов и 16,5 Нм крутящего момента на 7 тыс. Цилиндр выполнен из покрытого никасилом алюминия, как в топовых мотоциклах.

Пробовать скутеры в деле нас отправили на трек при научно-исследовательском отделе завода в Винфуку, где компания тестирует каждый выезжающий из цеха мотоцикл. На треке есть длинная прямая для проверки на скорость, за ней следует быстрый поворот влево, а затем – змейка из быстрых левых и правых поворотов. Такая конфигурация позволяет оценить и разгон байка, и прохождение им изгибов трассы, и торможение. SR GT Sport со всеми задачами справился на удивление хорошо.

Скутер не имеет трэкшн-контроля, но в плане поведения в поворотах SR GT на высоте, благодаря заданной конструкцией позе райдера и отлично работающей подвеске. Байке стабилен и дает ощущение безопасности. При этом инженеры предусмотрели два положения ног пилота.

К сожалению, нам не дали возможности протестировать байк на грунте, но и трек дает дстаточные представление о его базовых возможностях.

Цена SR GT может показаться высоковатой, но нужно учесть, что за эти деньги предлагаются убойный внешний вид, хорошие ходовые характеристики и имидж Aprilia со всеми успехами бренда в мотоспорте. Заявленная цена версии Sport – 148,9 тыс. бат, базовой версии – 143,9 тыс. бат.

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