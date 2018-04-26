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АоТ предложила построить третий терминал в аэропорту Don Mueang

Старейший из действующих аэропортов Азии Don Mueang может получить новый терминал для обслуживания пассажиров международных рейсов, однако для этого придется пожертвовать старым зданием, которое изначальному выполняло функции единственного терминала. Соответствующий проект подготовила госкорпорация Airports of Thailand Plc.

Новости Пхукета

26 Апреля 2018 09:52:28

Don Mueang – старейший из действующих аэропортов Азии и второй по уровню загрузки в Таиланде. Фото: Ekkun / Flickr
Don Mueang – старейший из действующих аэропортов Азии и второй по уровню загрузки в Таиланде. Фото: Ekkun / Flickr

Бангкокский Don Mueang является вторым по загрузке аэропортом Таиланд, уступая по обслуживаемому пассажиропотоку только Suvarnabhumi. В настоящий момент он обслуживает как внутренние рейсы, так и международные. В частности, именно из Don Mueang выполняют полеты лоукостеры, включая Air Asia. Кроме того, Don Mueang работает с рейсами из Китая, турпоток откуда стабильно увеличивается из года в год, пишет газета Bangkok Post.

Не так давно в аэропорту была завершена программа модернизации и расширения мощностей, однако новый терминал международных рейсов довольно быстро перестал справляться со стремительно растущим пассажиропотоком. В частности, в прошлом году рост числа пассажиров на внутренних рейсах составил 1%, а на международных – 14%. Этим и объясняется желание госкорпорации AoT построить новый терминал.

Изначально специалисты AoT планировали увеличить пропускную способность за счет возвращения в строй старого терминала, использование которого было прекращено после «перезапуска» аэропорта в 2006 году. Однако рост пассажиропотока, как пишет Bangkok Post, заставил АоТ рассмотреть более радикальный вариант – снос старого здания и строительств на его месте нового к 2021 году. Если совет AoT одобрит идею, то в нынешние терминалы будут перенесены внутренние рейсы, а в новый – международные. Его пропускная способность должна составит 40 млн пассажиров в год.

Похожий проект был реализован на Пхукете, где с 2016 года всех международных пассажиров обслуживают в специально построенном для этого терминале, а старое здание отдано под внутренние маршруты.

Газета Bangkok Post не уточняет, в какую сумму может обойтись строительство нового терминала в Don Mueang. Однако по данным источников издания, срок строительства составит всего два года.

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