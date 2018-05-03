АоТ предложила построить новый терминал в Don Mueang

Don Mueang – старейший из действующих аэропортов в регионе и второй по уровню загрузки в Таиланде. И даже после реконструкции он с трудом справляется с пассажиропотоком.

4 Мая 2018 12:00:00

Фото: Ekkun / Flickr

Старейший из действующих аэропортов Таиланда и всей Юго-Восточной Азии Don Mueang может получить новый терминал для обслуживания пассажиров международных рейсов, однако для этого придется пожертвовать старым зданием, которое изначальному выполняло функции единственного терминала. Соответствующий проект подготовили специалисты госкорпорации Airports of Thailand Plc (АоТ), и в ближайшее время его должен рассмотреть совет АоТ, пишет газета Bangkok Post.

Бангкокский Don Mueang является вторым по загрузке аэропортом Таиланда, уступая по пассажиропотоку только Suvarnabhumi. В частности, из Don Mueang выполняют полеты основные лоукостеры, включая Air Asia. Кроме того, Don Mueang работает с рейсами из Китая, турпоток откуда стабильно увеличивается из года в год.

Не так давно в аэропорту была завершена модернизация, однако новый терминал международных рейсов быстро перестал справляться со стремительно растущим пассажиропотоком. В частности, в прошлом году рост числа пассажиров на внутренних рейсах составил 1%, а на международных – 14%. Этим и объясняется желание госкорпорации AoT построить новый терминал.

Изначально специалисты AoT планировали увеличить пропускную способность за счет возвращения в строй старого терминала, использование которого было прекращено после «перезапуска» аэропорта в 2006 году. Однако рост пассажиропотока, как пишет Bangkok Post, заставил АоТ рассмотреть более радикальный вариант – снос старого здания и строительство на его месте нового к 2021 году. Если совет AoT одобрит идею, то в нынешние терминалы будут перенесены внутренние рейсы, а новый примет все международные. Его пропускная способность должна составит 40 млн пассажиров в год.

Похожий проект был реализован на Пхукете, где с 2016 года всех международных пассажиров обслуживают в специально построенном для этого терминале, а старое здание отдано под внутренние маршруты.

Газета Bangkok Post не уточняет, в какую сумму может обойтись строительство нового терминала в Don Mueang. Однако по данным источников издания, срок строительства составит всего два года.

Напомним, аэропорт Don Mueang в Бангкоке был открыт в качестве военной авиабазы в 1914 году, а первый коммерческий рейс принял в 1924 году. До открытия Suvarnabhumi в 2006 году Don Mueang был главными воздушными воротами Таиланда. В 2017 году комплекс обслужил около 38,3 млн пассажиров. Из этого числа 14,4 млн пришлись на международные рейсы, а 23,9 млн – на внутренние. Значительную часть загрузки Don Mueang обеспечивает Air Asia и другие лоукостеры.