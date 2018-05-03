The Phuket News
CLASSIFIEDS ONLY THB 2,500 + VAT FOR 3 LANGUAGES
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

АоТ предложила построить новый терминал в Don Mueang

Don Mueang – старейший из действующих аэропортов в регионе и второй по уровню загрузки в Таиланде. И даже после реконструкции он с трудом справляется с пассажиропотоком.

Новости Пхукета

4 Мая 2018 12:00:00

Фото: Ekkun / Flickr
Фото: Ekkun / Flickr

Старейший из действующих аэропортов Таиланда и всей Юго-Восточной Азии Don Mueang может получить новый терминал для обслуживания пассажиров международных рейсов, однако для этого придется пожертвовать старым зданием, которое изначальному выполняло функции единственного терминала. Соответствующий проект подготовили специалисты госкорпорации Airports of Thailand Plc (АоТ), и в ближайшее время его должен рассмотреть совет АоТ, пишет газета Bangkok Post.

Бангкокский Don Mueang является вторым по загрузке аэропортом Таиланда, уступая по пассажиропотоку только Suvarnabhumi. В частности, из Don Mueang выполняют полеты основные лоукостеры, включая Air Asia. Кроме того, Don Mueang работает с рейсами из Китая, турпоток откуда стабильно увеличивается из года в год.

Не так давно в аэропорту была завершена модернизация, однако новый терминал международных рейсов быстро перестал справляться со стремительно растущим пассажиропотоком. В частности, в прошлом году рост числа пассажиров на внутренних рейсах составил 1%, а на международных – 14%. Этим и объясняется желание госкорпорации AoT построить новый терминал.

Изначально специалисты AoT планировали увеличить пропускную способность за счет возвращения в строй старого терминала, использование которого было прекращено после «перезапуска» аэропорта в 2006 году. Однако рост пассажиропотока, как пишет Bangkok Post, заставил АоТ рассмотреть более радикальный вариант – снос старого здания и строительство на его месте нового к 2021 году. Если совет AoT одобрит идею, то в нынешние терминалы будут перенесены внутренние рейсы, а новый примет все международные. Его пропускная способность должна составит 40 млн пассажиров в год.

Похожий проект был реализован на Пхукете, где с 2016 года всех международных пассажиров обслуживают в специально построенном для этого терминале, а старое здание отдано под внутренние маршруты.

Газета Bangkok Post не уточняет, в какую сумму может обойтись строительство нового терминала в Don Mueang. Однако по данным источников издания, срок строительства составит всего два года.

Напомним, аэропорт Don Mueang в Бангкоке был открыт в качестве военной авиабазы в 1914 году, а первый коммерческий рейс принял в 1924 году. До открытия Suvarnabhumi в 2006 году Don Mueang был главными воздушными воротами Таиланда. В 2017 году комплекс обслужил около 38,3 млн пассажиров. Из этого числа 14,4 млн пришлись на международные рейсы, а 23,9 млн – на внутренние. Значительную часть загрузки Don Mueang обеспечивает Air Asia и другие лоукостеры.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
На Симиланах запретят туры с ночевкой
На Симиланах запретят туры с ночевкой
Тайский трикстер Сри Тханончай
Тайский трикстер Сри Тханончай
Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне
Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.