Ао-Нанг и другие туристические места решено полностью избавить от бродячих собак

Глава Департамента развития животноводства (DLD) Соравит Тханито отдал распоряжение полностью зачистить Ао-Нанг от бродячих собак, а затем провести аналогичные кампании в других популярных у туристов местах по всей стране.

Таньялак Сакут

26 Февраля 2019, 10:34 AM

Фото: Sutee Krabii

Масштабная кампания по отлову бродячих собак в туристических местах была анонсирована директором DLD Соравитом Тханито в ходе визита в Ао-Нанг в пятницу, 22 февраля. Непосредственным поводом для визита стало нападение бродячих собак на пятилетнего туриста из Финляндии Эмми Никулу. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, после происшествия ребенка посетил премьер-министр страны, а Королевский двор направил официального представителя с цветами и подарками для ребенка.

«Я отдал распоряжение официальным лицам отловить бродячих собак во всех туристических местах, начиная с туристических локаций на пляже в Ао-Нанге и на Пхи-Пхи. Кампания будет продолжена во множестве мест по всей стране ради безопасности туристов. Мы просим местных жителей о сотрудничестве и понимании, поскольку официальные лица будут проводить отлов любых бродячих собак, даже если они никому не причиняли вреда», – заявил глава DLD.

«Мы найдем подходящее место для собак, где они смогут жить, не беспокоя туристов и не причиняя им вреда», – добавил чиновник.

Господин Джунлачат Джунлапхет из Управления животноводства Краби рассказал «Новостям Пхукета» и The Phuket News, что непосредственно на пляже в Ао-Нанге, где произошло нападение, уже отловлены почти все бродячие собаки.

«На пляже в Ао-Нанге осталось три не пойманных бродячих собаки, о которых мы знаем. Еще 70 других псов предстоит поймать в других частях тамбона Ао-Нанг», – заявил господин Джунлапхет.

По словам господина Джунлапхета, изначально все пойманных собак доставляли в Управление животноводства провинции, однако сейчас свободные места для содержания там животных подходят к концу и собак постепенно перевозят в один из центров тамбона Краби-Ной, специализирующийся на животноводстве и генетике.

Господин Джунлапхет отметил, что административная организация тамбона Ао-Нанг (OrBorTor) подверглась критике со стороны ряда некоммерческих организаций (НКО) в связи с отловом бродячих собак, но работа будет продолжена.

«НКО оказывают давление на сотрудников OrBorTor в связи с этой деятельностью, но распоряжение было получено с более высокого уровня, нежели уровень принятия решений самого OrBorTor», – заявил Джунлачат Джунлапхет.

Напомним, что с критикой кампании по отлову бродячих собак ранее выступил один из основателей фонда Soi Dog Джон Дэлли. Как подчеркнул господин Дэлли, одним лишь отловом ситуацию улучшить не удастся, поскольку место помещенных в приюты бродячих собак займут на улицах другие животные.

Необходимость изолировать действительно опасных животных основатель Soi Dog не отрицает, но подчеркивает важность комплексной работы по контролю за численностью собачих популяций на улицах.