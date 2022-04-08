Ануча Накасай: «Правительство не бросило рыбаков»

Представитель офиса главы правительства Ануча Накасай (в статусе министра) посетил Пхукет, чтобы встретиться с представителями рыболовецкой отрасли и выслушать их жалобы. Как оказалось, операторы рыболовецких судов обеспокоены требованием установки на лодки устройств для отслеживания их местонахождения. Министр Накасай заверил, что собираемые данные будут использоваться только в предусмотренных законом целях.

В ходе выступления в рыболовецком порту в Рассаде господин Накасай заявил, что правительство прикладывает усилия для решения проблем рыбаков и обеспечения того, что отрасль работает эффективно и ответственно, сообщает пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket).

Основной целью визита, как заявил сам министр, была оценка прогресса в реализации плана по оснащению крупных коммерческих судов автоматическими идентификационными передатчиками AIS и подключения их к государственной системе мониторинга судов VMS. Господин Ануча в настоящий момент возглавляет комитет, контролирующий решение вопросов, беспокоящих Ассоциацию рыболовов Таиланда.

В публикации PR Phuket не уточняется, какие именно опасения у представителей отрасли вызвало подключение к системе VMS. Инициатива входит в комплекс мер по улучшению регулирования в сфере рыболовства и мореходства, в частности, направлена на борьбу с незаконным трафиком людей и защиту морских экосистем.

Министр Накасай заверил пхукетских рыболовов, что глава правительства не игнорирует их проблемы и работает над их решением. При этом чиновник подчеркнул, что некоторые вопросы требуют осторожного подхода из-а юридических аспектов. Необходимо искать решения, которые позволят выиграть всем сторонам, а для этого необходимо «сотрудничество и понимание».

Представитель офиса премьер-министра заверил, что информация о перемещениях судов не будет открыта для публики, данные будут храниться в зашифрованном виде и будут доступны только официальным лицам из профильных ведомств и использоваться только для отслеживания перемещения судов. Одновременно он добавил, что сами операторы будут ответственны только за то, чтобы передатчики не повреждались умышленно.

Также рыбаков волнует вопрос квот на промысел. Сейчас они хотят получить дополнительные 30 дней для работы в море, но господин Накасай отметил, что и это нельзя сделать просто так, поскольку здесь сходятся вопросы экономики, защиты экологии и безопасности навигации в сезон дождей.

«Мы просим людей понять правила, регулирующие нормативы и метрики, поскольку правительство хочет сделать все, чтобы рыбаки легально встроились в систему, отвечающая международным стандартам... Но правительство никогда не бросало людей и не лишало их поддержки в том, чтобы жить нормальной жизнью и иметь работу в соответствии с отраслевыми правилами для повышения уровня жизни», – сказал министр Накасай.

В сообщении PR Phuket не указывается, какие еще вопросы пытался решить господин Накасай в ходе визита в провинцию. При этом тайские СМИ обычно освещают его поездки в ежедневном режиме.