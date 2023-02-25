Антивоенная акция прошла в Патонге

Порядка 30 человек вышли на антивоенную акцию в Патонге во второй половине дня 25 февраля. Участники встали с плакатами у опорного пункта полиции на выходе с Бангла-Роуд. Мероприятие проходило под контролем тайских правоохранительных органов и закончилось без происшествий.

Иккапоп Тхонгтуб

Участники акции, прошедшей на следующей день после годовщины ввода российских войск на территорию Украины, встали у опорного пункта полиции с самодельными плакатами и отпечатанными на бумаге флагами Украины и бело-сине-белыми флагами, которые используют российские противники специальной военной операции.

Надписи на плакатах на русском и английском языках включали: «Нет войне»; «Мир Украине»; «Нам не нужна война»; «Нас много, мы не одни»; «Россияне против войны»; «Россия будет свободной», «Остановите войну»; «Путин, уходи»; «Свободу политзаключенным».

Непосредственно сама акция, как сообщают работавшие на месте событий тайские журналисты, продолжалась всего 15 минут. Впрочем, еще какое-то время шло общение с полицейскими, во время которого плакатов никто не убирал и не расходился.

Напомним, что перед годовщиной полномасштабных боевых действий Генассамблея ООН приняла третью резолюцию против Москвы, в которой заявила о необходимости скорейшего достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного» мира в Украине и потребовала «немедленного, полного и безоговорочного» вывода российских войск из страны.

Таиланд поддержал позицию других 140 стран мира и тоже высказался за немедленный уход россиян из Украины, хотя на голосованиях по двум предыдущим резолюциям воздерживался.

Тайский эксперт по международным отношениям Вирот Али из Университета Тхаммасата поддержал данный шаг Бангкока, отметив его актуальность в преддверии парламентских выборов. Новое правительство, по его словам, получит большую легитимность в свете того, что страна больше не будет формально уклоняться от необходимости решить, поддерживает ли она действия Москвы или нет.

«Мы больше не можем сопротивляться международному давлению в связи с российско-украинским конфликтом. У нас нет иного выбора, кроме как присоединиться к призыву в адрес России вывести войска из Украины», – добавил эксперт, слова которого привела Bangkok Post.

Также господин Али упомянул и прямые экономические последствия конфликта, которые испытывает Таиланд и которые тормозят восстановление его экономики. Речь о росте стоимости энергоносителей и другого сырья, которое страна импортирует по международным рыночным ценам.

Господин Панитан Ваттанаягорн – коллега господина Али из Университета Чулалонгкорна – также приветствовал решение Бангкока присоединиться к 140 странам, осуждающим Россию и требующим немедленно остановить боевые действия и вернуть войска на свою территорию.

Он отметил, что Таиланд вошел в большую антивоенную коалицию и не рискует тем, что его «будут выделять как страну, выступившую против России, а также ее союзников, таких как Китай и Индия».

Упомянутые Китай и Индия на голосовании воздержались (как и еще 30 стран). Против резолюции выступили семь государств – Россия, Белоруссия (Беларусь), КНДР, Сирия, Эритрея, Мали, Никарагуа.