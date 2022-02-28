Антивоенная акция прошла на Пхукете

Живущие на Пхукете экспаты из Украины и России провели утром 28 февраля антивоенную акцию у консульства РФ и у въезда в комплекс Royal Phuket Marina, где находится российское дипломатическое представительство.

Иккапоп Тхонгтуб

В общей сложности участие в акции приняли около 80 человек, многие из них держали в руках плакаты с призывами к прекращению военной операции РФ на территории Украины. На многих плакатах упоминался и лично президент России.

Непосредственно к «временному офису» консульства отправились около 20 человек. Затем они присоединились к основной группе демонстрантов, расположившейся на Thepkrasattri Rd. у въезда в Royal Phuket Marina.

Участники акции скандировали антивоенные лозунги. Также был исполнен гимн Украины. Мероприятие закончилось около 10:30 утра, продлившись в районе одного часа.

За порядком на акции следили сотрудники тайской полиции и других ведомств. Среди прочих на мероприятии присутствовали подполковник Эккачай Сири из туристической полиции, шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Саравут Чупрасит, начальник всей полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг, вице-губернатор Анупхап Родкван Йодрабхам, представители Командования внутренней операций в сфере внутренней безопасности (ISOC) вооруженных сил Таиланда.

Акция прошла без происшествий.