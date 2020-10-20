Антиправительственный митинг прошел на Пхукете

Около 700 человек собрались 18 октября в парке Суан-Луанг, чтобы выразить поддержку протестующим в Бангкоке и потребовать отставки премьер-министра Праюта Чан-Очи. Аналогичные акции в тот же день проходили еще в 18 провинциях.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Октября 2020, 09:40 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Митинг на Пхукете начался в 16:00 и продолжился до 18:30. Порядок на мероприятии контролировали сотрудники полиции и волонтеры территориальной обороны, однако никаких стычек между сторонами не произошло.

В выступлениях митингующих речь шла о демократических правах и свободах, а также о текущей ситуации в экономике Таиланда.

Около 18:10, когда митингующие скандировали призыв к отставке премьер-министра, некий мужчина начал выкрикивать ругательства в адрес толпы. Полицейские оперативно вывели его с места проведения акции.