Антиправительственный митинг прошел на Пхукете

Митинг на Пхукете начался в 16:00 и продолжился до 18:30. Порядок на мероприятии контролировали сотрудники полиции и волонтеры территориальной обороны, однако никаких стычек между сторонами не произошло.
В выступлениях митингующих речь шла о демократических правах и свободах, а также о текущей ситуации в экономике Таиланда.
Около 18:10, когда митингующие скандировали призыв к отставке премьер-министра, некий мужчина начал выкрикивать ругательства в адрес толпы. Полицейские оперативно вывели его с места проведения акции.