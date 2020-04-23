Анонсированы новые вывозные рейсы из Бангкока в Россию

Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа до 27 апреля. В плане значатся и несколько новых рейсов из Бангкока.

Новости Пхукета

23 Апреля 2020, 10:47 AM

Авиакомпания «Аврора» готовится вывезти россиян из Бангкока в Южно-Сахалинск, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский. Фото: Fedor Leukhin / Wikimedia Commons

Как говорится в сообщении Росавиации, авиакомпания «Аврора» планирует 25 апреля осуществить два вывозных рейса из Бангкока. Первый отправится в Южно-Сахалинск, второй – в Хабаровск.

Также в предварительном графике на 25 апреля рейс значится рейс «Уральских авиалиний» из Бангкока в Иркутск и Казань, а 26 апреля рейс из Бангкока в Петропавловск-Камчатский готовится выполнить «Аврора».

Кроме того, авиакомпания «Ютэйр» ведет подготовку к выполнению сложного рейса по маршруту Денпасар - Фиджи – Денпасар - Бангкок – Сургут. Он предварительно запланирован на 27 апреля.

Для вылета в Россию из-за рубежа россиянам необходимо заполнить анкету на сайте Госуслуги. На основании этих заявлений рабочая группа Росавиации формирует график вывоза россиян, который затем утверждается оперативным штабом правительства Российской Федерации.

Как отмечает Росавиация, за период с 13 по 21 апреля российскими авиакомпаниями было выполнено 19 вывозных рейсов, на которых вернулись домой свыше 3,6 тыс. россиян. Всего с 20 марта по 21 апреля в Российскую Федерацию вывезли 17 тыс. граждан РФ.





