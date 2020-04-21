Анонсированы еще четыре вывозных рейса из Таиланда в Россию

Посольство Российской Федерации в Таиланде сообщило о подготовке еще четырех вывозных рейсов, выполнение которых ожидается 22-23 апреля.

Новости Пхукета

21 Апреля 2020, 01:59 PM

S7 Airlines и «Уральские авиалинии» должны совершить по два вывозных рейса 22-23 апреля. Фото: Anna Zvereva / Wikimedia Commons

Как следует из сообщения посольства в Facebook, вылет всех рейсов планируется из Бангкока. Пункты назначения – Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень и Ханты-Мансийск. Предварительный график выглядит следующим образом:

22 апреля. Авиакомпания S7 Airlines, Бангкок – Владивосток. Ориентировочное время вылета – 11:45.

22 апреля. Авиакомпания «Уральские авиалинии», Бангкок – Иркутск (дозаправка) – Екатеринбург. Ориентировочное время вылета – 15:40.

23 апреля. Авиакомпани S7 Airlines, Бангкок – Новосибирск. Ориентировочное время вылета – 11:25.

23 апреля. Авиакомпания «Уральские авиалинии»,Бангкок – Иркутск (дозаправка) – Тюмень – Ханты-Мансийск. Ориентировочное время вылета – 17:00.

«К перевозке приглашаются только граждане России, которые проживают в соответствующих субъектах Российской Федерации. Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1», – предупредило посольство.

Также дипмиссия напомнила, что для проезда в аэропорт пассажирам следует скачать и распечатать письма посольства, подтверждающие, что человек спешит на вывозной рейс. Соответствующие письма можно скачать здесь.

«Обращаем внимание, что указанная информация носит предварительный характер. Просьба следить за дальнейшими обновлениями на сайте посольства и соответствующих авиакомпаний», – добавило посольство.

Напомним, что по данным ТАСС на 18 апреля, на Пхукете находятся около 800 россиян, ожидающих возможности вылететь в РФ. Однако новых вывозных рейсов с Пхукета пока не анонсировано.