Анонсирован вывозной рейс из Бангкока в Сочи и Ростов

Согласно сообщению посольства в Facebook, рейс должен вылететь из тайской столицы в 9:05 утра 21 апреля. Пассажирам следует прибыть в аэропорт к 6:00 утра.
«Посадка на рейс возможна только для жителей Краснодарского края и Ростовской области», – отметило посольство.
Вывоз россиян в Сочи и Ростов осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии». Номер рейса – U6 3630.
Напомним, что в минувшие выходные S7 Airlines и «Уральские авиалинии» осуществили по два вывозных рейса из Бангкока в российские регионы. Рейсов с Пхукета пока не анонсировано.