Анонсирован вывозной рейс из Бангкока в Сочи и Ростов

Посольство России в Таиланде сообщило о планирующемся вывозном рейсе из Таиланда по маршруту Бангкок – Сочи – Ростов.

Новости Пхукета

20 Апреля 2020, 05:07 PM

«Уральские авиалинии» готовятся вывезти россиян из Бангкока в Сочи и Ростов. Фото: Oyoyoy

Согласно сообщению посольства в Facebook, рейс должен вылететь из тайской столицы в 9:05 утра 21 апреля. Пассажирам следует прибыть в аэропорт к 6:00 утра.

«Посадка на рейс возможна только для жителей Краснодарского края и Ростовской области», – отметило посольство.

Вывоз россиян в Сочи и Ростов осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии». Номер рейса – U6 3630.

Напомним, что в минувшие выходные S7 Airlines и «Уральские авиалинии» осуществили по два вывозных рейса из Бангкока в российские регионы. Рейсов с Пхукета пока не анонсировано.