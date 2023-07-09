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Аннисса Флинн взяла золото и серебро на пхукетской волне

Пхукетская спортсменка Аннисса Флинн завоевала две медали на прошедших 23-25 июня соревнованиях по серфингу Phuket Surf Contest 2023. На пляже Ката трехкратная чемпионка мира по флоубордингу и серебряная призерша Игр ЮВА 2019 стала лучшей в шортборде и второй в лонгборде. В этих выходные завершается третий этап фестиваля, проходящий на пляже Чалатат в провинции Сонгкхла.

Новости Пхукета

9 Июля 2023, 03:28 PM
Пхукетский раунд Amazing Ultimate Festival на пляже Ката. Фото: TSF

Пхукетский раунд Amazing Ultimate Festival на пляже Ката. Фото: TSF

Пхукеткий фестиваль – стал вторым этапом в серии из четырех мероприятий, объединенных под общим брендом Amazing Ultimate Festival и проходящих под эгидой Министерства туризма и спорта и Туристического управления Таиланда (ТАТ).

Тур по прибрежным провинциям начался с Кхао-Лака. Затем был фестиваль на пляже Ката на Пхукете, в эти выходные веселье проходит на пляже Чалатат в провинции Сонгкхла, а финал состоится в Хуа-Хине.

Комментируя пхукетское событие, Аннисса назвала его «большим успехом» и поблагодарила за организацию ТАТ, Федерацию серфинга Таиланда (TSF) и Cheeze Mag. В отдельной публикации в Instagram она высказалась более лично, отметив, что два фестиваля в Таиланде были очень полезны для нее в качестве психологической поддержки.

«У меня было чувство, что я слишком долго была вдали от дома, участвовала в соревнованиях, до которых никому не было дела, что в трудной ситуации никто мне не поможет. Я полностью ошибалась. Каждый из вас – вы знаете, о ком я говорю – вы помогли мне осознать, что я не одна и мне не нужно всегда делать все одной. Огромное спасибо вам от всего моего крошечного сердца. Спасибо», – написала Аннисса.

В пхукетском раунде Amazing Ultimate Festival, если говорить именно о его спортивной составляющей, принимали участие порядка 160 серферов из разных стран мира. Суммарные призовые составляли 220 тыс. бат, за первое место полагалось 20 тыс., за второе – 15 тыс., за третье и четвертое – по 10 ты.

В шортборде Аннисса набрала 10,35 балла, капитально обойдя всех конкурентом. Взявшая серебро Пхрао Панутатнапха получила лишь 8 баллов, бронзовая призерша Лалана Сисорак – 7,2 балла.

В лонгборде аналогичным образом выступила кореянка Суги Ким, получившая от судей 11,5 балла. У Анниссы было 7,65 балла, в взявшей бронзу Чаникан Пхайтакасри – 7,5 балла.

Среди мужчин борьба была более напряженной. В шортборде первое место занял индонезиец Джори Путра, получивший 12,5. Ставший вторым Фебриансия Биявак отстал от него всего на 0,25 балла (итоговый результат – 12,25). В мужском лонгборде непростую победу одержал Теди Курниади, набравший 10,85 балла. У ставшего вторым Натхана Садоуна было 10,1 балла.

 

 

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