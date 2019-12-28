Аннисса Флинн взяла серебро в шортборде на играх ЮВА

Пхукетская спортсменка Аннисса Флинн отличилась на Играх Юго-Восточной Азии 2019. Девушка взяла серебро в шортборде.

28 Декабря 2019, 04:00 PM

Аннисса Флинн на волне. Фото: Федерация серфинга Таиланда

Впервые об Аниссе Флинн мы писали в 2016 году, когда она только закончила учебу в школе и начала путь профессиональной спортсменки. На тот момент в послужном списке Аниссы было серебро Чемпионата мира по флоубордингу (серфингу на искусственной волне), сейчас же она уже троекратная чемпионка мира в этой дисциплине. А последним достижением пхукетской звезды стало серебро Игр Юго-Восточной Азии 2019 года, причем эту медаль она завоевала на открытой воде, в дисциплине шортборд. После турнира, завершившегося 11 декабря, The Phuket News и «Новостям Пхукета» удалось задать Анниссе несколько вопросов.

Расскажи, пожалуйста, об опыте участия в Играх Юго-Восточной Азии и, в частности, о завоеванной медали.

Мне невероятно повезло в том, что я вместе с двумя другими членами сборной Таиланда прибыла в Ла-Унион заранее и провела там две недели перед играми. У нас была профессиональная поддержка австралийской школы серфинга Next Level Surf Coaching из города Байрон-Бэй, и тренер Пит постоянно был рядом с нами, готовя ко всему, что нужно было знать. Также нам по-настоящему повезло иметь полноценную команду сопровождения, включая физиотерапевта. С точки зрения поддержки все было на месте. На самих же соревнования, включая самые жаркие моменты, я вовсе не думала о результате. Я просто старалась показать максимум и полностью отдаться делу. Привезти с Филиппин серебряную медаль стало вершиной счастья.

Эта медаль открывает двери больших возможностей. Что ты планируешь делать сейчас, какие планы на будущее?

Сейчас национальная сборная Таиланда по серфингу прорабатывает мой график соревнований на следующий год, и определенно он будет включать больше и больше турниров. Думаю, что Азиатские пляжные игры 2020 в Санье (Китай) обязательно войдут в мое расписание. Я правда с нетерпением жду всего, что будущее мне готовит.

Также ты остаешься и чемпионкой мира по флоубордингу среди женщин. Можешь немного рассказать и об этом?

Сезон серфинга на Пхукете длится всего пять-шесть месяцев, с мая по ноябрь. В остальное время года море спокойное, волн практически нет. Так что флоубординг – отличная альтернатива. Я попробовала кататься на искусственной волне около шести лет назад и влюбилась в этот спорт. Флоубординг представляет собой смесь серфинга, бодибординга и сноубординга. Поток воды для катания создается флоурайдером. которых у нас сейчас на Пхукете два – в Surf House на пляже Ката и в Surf House на Патонге. Свой первый мировой титул я завоевала на чемпионате в Мексике в 2017 году и с тех пор продолжаю его защищать.

Что серфинг значит для тебя и что тебе в нем нравится? Где тебе нравится серфить и какое из опробованных мест ты можешь назвать лучшим?

Как и многое другое, серфинг – очень личная вещь, поэтому о нем трудно рассказывать кому-то, кто не имеет этой личной связи. Я нахожу очень успокаивающим то ощущение, когда ты в море и не думаешь ни о чем другом. Это почти как форма медитации. А сам процесс катания на волне – это словно ты стоишь на воде, совершенно магическое ощущение.

Один из моих любимых спотов – Банда-Ачех на северном побережье Суматры в Индонезии. Волна там формирует идеальный A-Frame (волна ровно разламывается в две стороны). К тому же это место очень уединенное, знают о нем немногие, так что на сегодняшний день это мой любимый спот.

Кто больше всего повлиял на тебя в личном и профессиональном плане?

С детства моим кумиром в серфинге была Стефани Гилмор. То, как она катается, какая у нее сила и флоу – это просто невероятно. Также моей ролевой моделью были родители. Они сделал меня тем, кто я есть, и поддерживали на всем пути. Я невероятно счастлива, что они есть в моей жизни.