Англичанин сбежал с Пхукета после сообщения о вымышленном ограблении Гражданин Великобритании, сообщивший о якобы имевшем место нападении на него в Патонге, вместе с женой покинул Пхукет, прежде чем полиция смогла предъявить видеозаписи, опровергающие его слова. Таньялак Сакут 8 Ноября 2017 09:42:39 Во в понедельник, 6 ноября, английская газета The Northern Echo опубликовала статью о том, как 50-летний ветеран английской армии Майкл Лэверти стал жертвой нападения уличных грабителей на Пхукете. В статье за авторством старшего репортера издания Кэтрин Пристли рассказывалось, что господин Лаверти вместе с супругой прилетел на Пхукет, чтобы отметить здесь 50-летие, но в первый же день отдыха на него напали неизвестные, пока он дожидался супругу Денис у отеля. Согласно тексту статьи, двое мужчин под угрозой огнестрельного оружия отобрали у англичанина часы и ключ от гостиничного номера, после чего сломали ему ногу. В статье говорилось, что семейная пара уже заплатила около 3 тыс. фунтов стерлингов за лечение (более 130 тыс. бат по текущему курсу), но «продолжающие стремительно расти больничные счета вызывают у них беспокойство». На сайте Сrowdfunder была запущена кампания по сбору средств под девизом «Вернем Мика и Денис домой», которая в первые же 24 часа принесла около 1000 фунтов (более 43 тыс. бат). О происшествии было сообщено в туристическую полицию Пхукета, однако довольно быстро правоохранители начали замечать расхождения в рассказе британца и показаниях очевидцев. В итоге 7 ноября капитан туристической полиции Эккачай Сири с уверенностью заявил The Phuket News, что опубликованная в британской прессе история Майкла Лэверти не соответствует действительности. «Полиция получила сообщение о том, что его ограбили перед гостиницей Thara Patong Beach Resort & Spa. Нам сообщили, что он хочет подать заявление в полицию, поскольку это нужно страховой компании, так что я отправился в Bangkok Hospital, чтобы встретиться с ним. Однако полученные затем показания свидетелей не совпали с его историей. К примеру, его якобы украденные часы сотрудники отеля нашли на земле. Они прямо сейчас при мне», – заявил корреспонденту The Phuket News капитан Сири. Кроме того, в распоряжении полиции имеются записи с установленных в отеле камер видеонаблюдения. На одной пленке видно, как Лаверти входит в фойе, а на второй – как он проходит по коридору, после чего самостоятельно перелазит через ограждение балкона и пропадает из вида. Под этим балконом британец позже и был обнаружен персоналом отеля. На землю он упал с высоты около 6-7 м. «Сотрудники гостиницы услышали его крики и бросились на помощь. Затем они вызвали спасателей, которые доставили его в Patong Hospital», – рассказал капитан Сири. Офицер указал, что Майкл и Денис Лаверти не являлись постояльцами отеля Thara Patong Beach Resort & Spa. Семейная пара остановилась в Swissôtel Resort Phuket Patong Beach. «Сегодня (7 ноября) я снова отправился в больницу, чтобы задать вопросы господину Лаверти, но его уже выписали. Я полагаю, больничные счет каким-то образом были оплачены. Сейчас семейная пара уже покинула Пхукет», – отметил капитан Сири. Согласно данным Иммиграционного бюро, Майкл Лаверти и Денис Лаверти вылетели с Пхукета в 9:22 утра рейсом Emirates номер ЕК 397. Cамолет приземлился в аэропорту эмирата Дубай в 12:57. Текущее местонахождение англичанина и его супруги неизвестно. По данным газеты The Northern Echo, супружеская пара проживается в графстве Дарем на севере Англии. У четы Лаверти есть двое сыновей. В беседе с корреспондентом The Phuket News капитан Сири подтвердил, что Иммиграционное бюро было поставлено в известность о произошедшем, однако пока неизвестно, грозит ли господину Лаверти и его супруги попадание в черный список и запрет на въезд в Таиланд в дальнейшем. Дело о ложном сообщении о преступлении полиция Пхукета заводить не будет, поскольку заявления в правоохранительные органы супруги Лаверти не подали, ограничившись лишь звонком на номер горячей линии 1155 и дачей ложных показаний в устной беседе с капитаном Сири. Страница «Вернем Мика и Денис домой» с Crowdfunder уже удалена.