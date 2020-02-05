Андрей Кожушный ушел из жизни

В среду, 5 февраля, в Таиланде в возрасте 40 лет скончался сооснователь девелоперской компании Phuket9 и резидент Пхукета Андрей Кожушный.

Новости Пхукета

5 Февраля 2020, 03:51 PM

Андрей Кожушный. Фото: VIPKata.ru

Уроженец Одессы Андрей Кожушный известен на Пхукете рядом успешных девелоперских проектов, таких как поселок Rawai VIP Villas, детский центр Rawai Park, кондоминиум VIP Kata Condominium.

Также господин Кожушный был вдохновителем проекта Love Rawai, занимающегося популяризацией района Раваи и рассказывающего о жизни в нем. Кроме того, в последний год господин Кожушный был модератором крупнейшего русскоязычного сообщества Пхукета на Facebook «Единая справочная на Пхукете».

Как указывают близкие господина Кожушного, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Мужа и отца лишились супруга господина Кожушного и трое детей.

«Это невосполнимая утрата, которая опустошила всех нас. Все знали Андрея как светлого человека, полного радости и жизнелюбия. Он никогда не жаловался и всегда думал только о хорошем, и на протяжении последних двух лет это придавало ему сил в борьбе с тяжелой болезнью. Он многому научил всех и изменил жизни каждого из нас. Мы не можем передать словами боль от его скоропостижного ухода, но искренне верим, что его ждет новая, светлая жизнь», – говорится в заявлении Phuket9, опубликованном сегодня днем.

Прощание с Андреем Кожушным будет проходить в буддистском храме Wat Sawang Arom в Раваи (Wat Rawai). Церемония омовения – 5 февраля, 16:00. Ежедневные молитвы – 5-9 феврая, 19:30. Кремация – 10 февраля, 12:00.