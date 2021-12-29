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Андреа и Маттео Бочелли вместе выступят на Пхукете

Андреа Бочелли выступит на Пхукет с сыном Маттео, также являющимся талантливым оперным певцом. Исполнители примут участие в новогоднем концерте Amazing Thailand @ Phuket Countdown.

29 Декабря 2021, 02:04 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Маттео Бочелли – 24-летняя восходящая звезда музыки. Певец работает в жанре кроссоверов классики и современной музыки. Его первый официальный сингл Solo спродюссировал обладатель «Грэмми» Джесси Шактин. Пластинка вышла на лейбле Capitol Records. Выход дебютного альбома ожидается в 2022 году (также на Capitol Records).

Вместе с отцом Маттео участвовал в записи хита Fall On Me, появившегося на альбоме Sì, и исполненного на английском и итальянском языках.

Как объявил министр туризма Таиланда Пихпхат Ратчакитпракарн, новогодние концерты будут проходить всего в пяти локациях страны, одна из которых – Пхукет.

Место проведения пхукетского мероприятия – Сапан-Хин. Впрочем, ожидается, что итальянские звезды проведут на сцене меньше 10 минут. За их выступлением начнется фейерверк.

Для посещения концерта нужна предварительная регистрация через приложение QueQ. Другие требования к гостям – справка о полной вакцинации и отрицательный тест на коронавирус сроком действия в 72 часа.

 

 

 

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