Андаманская выставка живописи проходит на Пхукете

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу посетил выставку живописи в торгово-развлекательном комплексе Central Phuket Floresta (новый корпус Сentral Festival), где вплоть до 30 ноября показываются картины более 50 тайских художников.

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В экспозиции собраны более 80 работ разных авторов, но хедлайнером пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) называет 16-летнего пхукетского художника Вачиравита Самарта, известного под псевдонимом Армани (Armani). На своих страницах в Facebook и Instagram он ничего не рассказывает конкретно об этом мероприятии, но там можно посмотреть образцы его картин.

Выставка направлена на укрепление статуса Пхукета как «города искусства», а также на поддержку идеи проведения на острове собственной международной биеналле. Также мероприятие должно поддержать туризм, который сейчас постепенно восстанавливается после коронавирусного кризиса (с 1 по 19 ноября остров принял 139,4 тыс. пассажиров международных рейсов).

Посетители Central Phuket Floresta могут не только посмотреть выставляемые картины, но и купить приглянувшиеся работы. В публикации PR Phuket отмечается, что продажа носит благотворительный характер, бенефециарами должны стать дети из провинций Нан, Чианг-Рай и Кхон-Кэн. Сам Central Phuket на своем сайте добавляет в этот список еще и Пхукет.

Организаторы дали мероприятие название Art of Andaman #1, что намекает на возможность проведения новых событий той же направленности, если дебютное событие покажется организатором успешными. В сообщении PR Phuket мероприятие именуется «ярмаркой» (fair).

Экспозиция располагается на третьем этаже Central Phuket Floresta, рядом с Cafe Amazon. Часы работы – с 10:00 до 22:00.