Anchan и Botanica поделили пхукетские награды Thailand Property Awards

В пятницу, 25 ноября, в Бангкоке прошла церемония награждения лауреатов ежегодной премии в области недвижимости PropertyGuru Thailand Property Awards. Лучшим девелопером 2022 года в Таиланде названа SC Asset, аналогичный титул на Пхукете завоевала Pearl Island Property, известная серией поселков Anchan. При этом звание лучших вилл ушло не к строящимся Anchan Tropicana, а к The Valley от Botanica. Лучший кондоминимум в этом году не выбирали в принципе, вместо этой номинации была награда за Лучший архитектурный дизайн кондо на Пхукете, которую получил единственный номинанант Waterfall Heights в Патонге.

Новости Пхукета

Анонсируя мероприятие, организаторы говорили, что «надеются на постепенное восстановление рынка недвижимости Пхукета». В частности, внимание обращалось на то, что в этом году в рамках премии будут три выделенные пхукетские номинации – Лучший девелопер (Пхукет), Лучший кондоминиум (Пхукет) и Лучший жилой поселок (Пхукет). Всего же в программе было 55 различных категорий.

Национальные награды

Победу в главной номинации – Лучший девелопер (Таиланд) – одержала компания SC Asset, которая раньше уже завоевывала это звание, но в последний раз это было в уже далеком 2015 году. Отдельные награды получили такие проекты девелопера как Reference Sathorn – Wongwianyai, The Gentry Kasetnawamin и Venue ID Motorway Rama 9.

Девелопер Frasers Property Holdings (Thailand) Co Ltd (FPHT) победил в ранее не фигурировавшей номинации Лучший мега-проект смешанного пользования с «интегрированным районом One Bangkok», а входящий в состав района комплекс One Bangkok Office Tower 4 был назван Лучшим офисным проектом.

Одновременно Frasers Property Industrial (Thailand) Co Ltd получила награду за Лучший индустриальный проект. Титул завоевал комплекс Havi Thailand Cold Chain and Food Distribution Center. Заодно этому подразделению Frasers вручили награду Особое признание в ответственном девелопменте и строительстве.

Два титула национального уровня забрала Magnolia Quality Development Corp Ltd (MQDC). Лучшим кондоминиумом в Таиланде признали The Aspen Tree at The Forestias, а проект Whizdom the Forestias (застройщик MQDC Town Royal Place Limited) был отмечен как Лучший дружественный к жильцам с домашними животными жилой комплекс.

Лучшим жилым поселком в Таиланде был признан комплекс Aquella Lakeside Villas в провинции Пханг-Нга от застройщика Paradise Group. Он же, разумеется, взял приз лучшего поселка в провинциях Пханг-Нга и Краби и приз за Лучшую инфраструктуру для отдыха в масштабах всей страны.

Также три награды собрала компания Fynn Development, включая звание Лучшего девелопера бутик-формата и два приза за проект Fynn Asoke – Лучший кондоминиум низкой этажности премиального уровня в Бангкоке и Лучший архитектурный и ландшафтный дизайн дизайн кондоминиума премиального уровня в Таиланде.

Пхукет и другие курорты

Лучшим девелопером на Пхукете стала компания Pearl Island Property Co Ltd, аналогичный титул на Самуи завоевала Tropical Life Real Estate, а на восточном берегу Сиамского залива (читай – в Паттайе) – The Riviera Group.

Награда за Лучший жилой поселок на Пхукете ушла к Botanica Luxury Villas за проект The Foresta, очередной комплекс вилл от Botanica. Второе место в данной номинации занял проект Anchan Tropicana, очередной комплекс вилл под брендом Anchan от Pearl Island Property Co., объявленной в этом году лучшим девелопером Пхукета.

На Самуи, в отличие от Пхукета, награду за лучшие виллы взял проект именно лучшего девелопера – Pranee by Tropical Life Residence девелопера Tropical Life Real Estate. Также номинировался S Cube Seaview Pool Villa от застройщика Probuild Samui Development Co., Ltd.

Зато S Cube взял приз за Лучший архитектурный дизайн поселка вне Бангкока, обойдя комплекс Jaytiya 2 Private Pool Villas Residence от Jaytiya Property Co., Ltd., притом что последний стал победителем в номинации Лучший архитектурный дизайн поселка в Таиланде.

Лучшие виллы на восточном побережье строить, согласно итогам премии, никто не планирует. Вместо них будет лучший кондоминиум – The Riviera Monaco в Паттайе от The Riviera Group. Причем подбирать ему спарринг-партнера из числа других кондоминиумов Паттайи организаторы не стали, так что комплекс был в категории один и одержал заслуженную победу.

Лучшим поселком в Хуа-Хине стал Banyan Residences Suasana от Banyan Thailand, лучшим кондоминиумом там же – Vehha от Proud Real Estate Public Company Limited.

На Пхангане был отмечен жилой комплекс Boho Villas - Hin Kong, Koh Phangan от Boho Villas Co, Ltd. Как нередко бывает на Thailand Property Awards, он победил в отдельной номинации, в которой, кроме него никого и не было.

Девелопер PropertyStore Thailand Co Ltd завоевал награду за Лучший архитектурный дизайн кондомиума на Пхукете, которую получил проект Waterfall Heights, Patong Bay (Phuket).

Также на Пхукет ушли все награды в номинации Лучший архитектурный дизайн люксового жилого поселка вне Бангкока (это отдельная категория со словом «люксовый»). Победитель – The Valley девелопера Botanica Luxury Villas, лауреаты – Maison Marina компании Boat Pattana и Zenithy Luxe застройщика Zenithy Development Co Ltd.

Waterfall Heights, Patong Bay (Phuket) от PropertyStore Thailand Co Ltd также номинировался в категории Лучший интерьерный дизайн кондо, но стал лишь лауреатом. Победил 125 Sathorn от PMT Property Co., Ltd.

Специальные награды

В разделе наград за ответственный и сознательный подход к бизнесу тоже произошли изменения. Приз Особое признание в ESG (экологическая ответственность, социальная ответственность, управление) получила SC Asset. В свою очередь, Frasers Property Industrial (Thailand) Company Limited удостоилоась отдельной награды Особое признание в ответственном (sustainable) дизайне и строительстве.

Личностью года по версии издателя стала доктор Кетсара Тханьялакпак, управляющий директор Sena Development Public Co Ltd.

Полный список номинаций и победителей можно найти на сайте премии 17th Annual PropertyGuru Thailand Property Awards.