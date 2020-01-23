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Анализы не выявили китайского вируса у 10-летнего пассажира рейса Ухань-Пхукет

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу сообщил «Новостям Пхукета» и The Phuket News, что проведенные лабораторные анализы не выявили вируса новой китайской пневмонии у 10-летнего мальчика из Китая, прилетевшего на Пхукет с температурой и сразу по прибытию помещенного в карантин в больнице Vachira Hospital.

Таньялак Сакут

23 Января 2020, 02:44 PM
В аэропорту Пхукета продолжают проверять температуру у всех прилетающих пассажиров из Уханя. Фото: Phuket Airport Health Control Division

В аэропорту Пхукета продолжают проверять температуру у всех прилетающих пассажиров из Уханя. Фото: Phuket Airport Health Control Division

«Анализ крови подтвердил, что он не заражен уханьским коронавирусом. У него просто грипп, при этом самочувствие улучшается. Сегодня он покинет Vachira Hospital», – рассказал редакции господин Сермкэу.

«У родителей мальчика и лиц, находившихся с ним в близком контакте, никаких симптомов нет», – добавил он.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения (WHO) должна принять решение о том, объявлять ли новый китайский коронавирус 2019-nCoV угрозой мирового масштаба. Впрочем, господин Сермкэу уже заявил, что решение WHO никак не отразится на работе сотрудников РРНО и аэропорта, которые в любом случае продолжат проверять температуру у всех прилетающих пассажиров из Уханя. Вопроса о возможности расширения контроля доктор Сермкэу не коснулся.

Рост турпотока из КНР в дни празднования китайского Нового года главу РРНО также не беспокоит.

«Я не волнуюсь об этом. Мы строго следуем всем протоколам», – заявил он.

При этом господин Сермкэу напомнил контактные номера Центра эпидемиологии при своем офисе – 076-211330 доб. 1330 и 1331. Общенациональная горячая линия – 1422.

 

 

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