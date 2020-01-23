Анализы не выявили китайского вируса у 10-летнего пассажира рейса Ухань-Пхукет

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу сообщил «Новостям Пхукета» и The Phuket News, что проведенные лабораторные анализы не выявили вируса новой китайской пневмонии у 10-летнего мальчика из Китая, прилетевшего на Пхукет с температурой и сразу по прибытию помещенного в карантин в больнице Vachira Hospital.

Таньялак Сакут

23 Января 2020, 02:44 PM

В аэропорту Пхукета продолжают проверять температуру у всех прилетающих пассажиров из Уханя. Фото: Phuket Airport Health Control Division