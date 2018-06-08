Аналитики Knight Frank Thailand выпустили отчет о рынке кондо на Пхукете

Предложение на рынке кондо останется выше спроса, но ситуация будет лучше, чем в прошлом году, считают в Knight Frank Thailand.

11 Июня 2018 09:00:00

Пхукетский рынок кондоминиумов продолжит демонстрировать обнадеживающую динамику на фоне улучшения экономической ситуации и роста населения острова. Соответствующий прогноз содержится в отчете Knight Frank Thailand, опубликованном в пятницу, 25 мая. Аналитики Knight Frank Thailand указывают, что в прошлом году ввод новых кондоминиумов на Пхукете затормозился, однако число предлагаемых к покупке квартир будет увеличиваться.

«Растущее предложение и высокие цены будут ключевыми драйверами ситуации на рынке, тогда как улучшение спроса ожидается незначительное», – говорится в отчете.

«Прогнозируется, что число новых юнитов, сдаваемых на Пхукете, будет поступательно расти, а ключевыми игроками на рынке будут как местные девелоперы, так и совместные предприятия», – говорится в документе.

По прогнозу Knight Frank Thailand, cредние цены на квартиры также продолжат расти, при этом рынок может даже взять новые ценовые максимумы в 2018 году на фоне спроса на люксовые объекты. Рекордов аналитики ожидают от жилых комплексов, расположенных у моря.

Подводя итоги прошлого года, специалисты Knight Frank Thailand указывают, что суммарное предложение квартир в кондоминиумах выросло на 14% год к году и составило 14266 юнитов. Однако количество новых квартир, вышедших на рынок в прошлом году, составило лишь 1736 единиц, что на 30% меньше показателя 2016 года, когда девелоперы сдали 2478 юнитов. В отчете Knight Frank Thailand эти цифры сопровождаются ремаркой о том, что девелоперы стали демонстрировать большую разборчивость и осторожность как в инвестициях, так и в том, какой именно продукт они предлагают покупателям.

На фоне растущего предложения аналитики Knight Frank Thailand зафиксировали падение спроса в 2017 году. Согласно отчету компании, за год на Пхукете было продано 1147 квартир в кондоминиумах, что на 36% меньше показателя 2016 года. Средний уровень реализации (take-up rate) упал до 66% (прим: шкала на иллюстрации, видимо, смещена). Наиболее значительно сократилась реализация квартир с частичным видом на море, тогда как в других сегментах (полный вид на море и без вида на море) снижение было не настолько сильным.

Среди вышедших на рынок в 2017 году квартир в новых кондоминиумах больше всего было юнитов с частичным видом на море – 54%. Квартиры с полным видом на море составляли 44% предложения, а вообще без вида на море – 2%.

Говоря о покупателях, Knight Frank Thailand указывает, что на пхукетском рынке по-прежнему активны иностранные инвесторы из материкового Китая, России и Австралии, приобретающие недвижимость для проживания или в целях долгосрочных инвестиций. В перспективе аналитики Knight Frank Thailand ожидают, что более активную роль будут играть граждане Южной Кореи.

Большая часть новых кондоминиумов, сданных в 2017 году, располагались в дорогих локациях – у пляжей Карон, Най-Харн и Банг-Тао.

Средняя стоимость квадратного метра в целом по рынку составляла 135,7 тыс. бат (рост на 2,5% год к году), что соответствует средней сумме в 6,8 млн бат за условную квартиру площадью 50 кв. м. Средняя цена квадратного метра недвижимости с видом на море в 2017 году составляла 181,5 тыс. бат (рост на 1,5%), результат в пересчете на 50 кв. м – 9 млн бат за квартиру. В случае частичного вида на море показатель составлял 115,8 тыс. бат за кв. м или 5,8 млн бат за квартиру площадью 50 кв. м (рост на 5% год к году). Для квартир без вида на моря показатели составляли 103,9 тыс. бат и 5,2 млн бат соответственно (рост на 1,3%).