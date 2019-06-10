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AMLO не смогло продать поднятое со дна судно «Феникс»

Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMLO), конфисковавшее год назад судно «Феникс» у владельцев, не смогло продать его на аукционе.

Таньялак Сакут

10 Июня 2019, 11:11 AM
AMLO не смогло продать судно «Феникс», затонувшее год назад у Кораллового острова.

AMLO не смогло продать судно «Феникс», затонувшее год назад у Кораллового острова.

Туристическое судно «Феникс», которое провело несколько месяцев на дне после кораблекрушения 5 июля 2018 года, не заинтересовало представителей турбизнеса. Предпринятая 22 мая попытка продать лодку на аукционе провалилась.

В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» представитель AMLO подтвердил, что предложение не получило никакого отклика со стороны потенциальных покупателей.

«Лодка будет заново выставлена на аукцион, но дату проведения новых торгов я назвать не могу. Вся информация будет опубликована на сайте AMLO по адресу www.amlo.go.th», – заявил собеседник редакции.

Изначально AMLO намеревалось выручить за лодку 900 тыс. бат. При этом данная сумма едва ли покроет понесенные агентством расходы на хранение «Феникса». Как рассказал секретарь AMLO Пирапхат Ингпонгпан, стоимость аренды площадки для хранения судна «превышает в 218 тыс. бат за два месяца». Таким образом только за январь-июнь этого года AMLO должно было заплатить не менее 654 тыс. бат.

Глава пхукетского офиса Морского департамента Виват Читчертвонг полагает, что судно может быть восстановлено, однако едва ли кто-то захочет использовать его в экскурсионных целей после прошлогоднего кораблекрушения, унесшего 47 жизней. Экономическая целесообразность восстановления «Феникса» также вызывает у господина Читчертвонга сомнения.

 

 

 

 

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