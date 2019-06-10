AMLO не смогло продать поднятое со дна судно «Феникс»

Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMLO), конфисковавшее год назад судно «Феникс» у владельцев, не смогло продать его на аукционе.

Таньялак Сакут

10 Июня 2019, 11:11 AM

AMLO не смогло продать судно «Феникс», затонувшее год назад у Кораллового острова.