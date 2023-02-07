Американский турист потерялся в горах у Най-Харна

Туристическая полиция при поддержке местных жителей отыскала американского туриста, отправившегося исследовать безлюдные окрестности Най-Харна и заблудившегося там.

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О благополучном разрешении ситуации с потерявшимся американцем туристическая полиция сообщила на своей странице в Facebook. В традиционно лаконичной публикации говорилось, что мужчина отправился в пешую прогулку по мысу Кратин и заблудился.

Не названный американец был один, но у мужчины имелся при себе заряженный мобильный телефон, так что он смог набрать номер туристической полиции 1155 и попросить о помощи.

В поисках к полицейским присоединились местные жители (из публикации не ясно, один или несколько). Также поисковая группа поддерживала связь с туристом через WhatsApp и в итоге отыскала мужчину. Также, по всей видимости, мужчина смог передать искавшей его группе свои координаты через одно из приложений в телефоне.

Связаться с турполицией, которая позиционирует себя как лучший друг туриста, можно не только по телефону 1155, но и через специальное приложение I Lert U, доступное в Google Play и AppStore. В нем, в частности, есть функция передачи геолокации.

Также руководитель туристической полиции генерал-лейтенант Сукхун Проммайон говорил в недавнем интервью Bangkok Post, что приложению готовится большой апгрейд, в рамках которого оно будет переименовано в лаконичное и более понятное Thailand Tourist Police вместо I Lert U. В названии как минимум появятся ключевые слова «Таиланд», «турист» и «полиция».

Хотелось бы, чтобы в рамках апгрейда был переработан и стартовый экран, где появилась бы большая тревожная кнопка для совсем экстренных ситуаций, таких как похищение или другой криминал. Впрочем, приложение функционально и в существующем виде. Редакция «Новостей Пхукета» проверяла лично.