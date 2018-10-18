Американский скалолаз скончался в больнице Краби

Медикам не удалось спасти американца Приелла Шмалбаха, сорвавшегося со скал на пляже Рейли-Бич в Ао-Нанге 16 октября. Находившегося в коме мужчину отключили от системы жизнеобеспечения минувшей ночью.

Тави Адам

18 Октября 2018, 06:08 PM

Фото: Koshy Koshy / Flickr

Во второй половине дня 18 октября туристическая полиция Краби подтвердила The Phuket News и «Новостям Пхукета», что сорвавшийся со скал американец Приелл Шмалбах скончался в отделении интенсивной терапии больницы Krabi Hospital.

Находившийся в состоянии комы мужчина, по словам представителя полиции, был отключен от системы искусственного жизнеобеспечения.

«Он умер этой ночью в Krabi Hospital. Доктора сделали все, что могли, но его состояние было безнадежным. В итоге родственники попросили отключить его от системы жизнеобеспечения», – заявил «Новостям Пхукета» подполковник туристической полиции Аттапонг Санджайвут.

По словам подполковника, инцидент на Рейли-Бич был классифицирован как несчастный случай. К таком выводу пришли следователи по итогам изучения места событий, а также опроса свидетелей и жены погибшего.

Один из знакомых погибшего сообщил The Phuket News, что Приелл Шмалбах и его супруга проводили в Таиланде медовый месяц. Пара сочеталась браком 6 октября.