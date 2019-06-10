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Американские моряки нанесли визит на Пхукет

Моряки ВМФ США и военнослужащие корпуса морской пехоты нанесли визит на Пхукет после проведения совместных учений с французским флотом в Андаманском море.

Новости Пхукета

10 Июня 2019, 01:16 PM
Фото: US Navy

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Универсальный десантный корабль USS Boxer прибыл на Пхукет в субботу, 8 июня. Корабль с ударной группой морпехов сделал остановку на острове после завершения совместных учений с французскими моряками.

От ВМФ Франции в морских маневрах участвовали авианосец FS Charles de Gaulle, эсминец FS Latouche Treville, фрегат FS Provence и танкер FS Marne, однако они на Пхукет не заглянули.

Согласно заявлению ВМФ США, командование решило предоставить моряками и морским пехотинцам возможность отдохнуть после учения и познакомиться с тайской культурой.

«Этот визит дал нам возможность пополнить запасы, а также стал важной возможностью укрепить отношения с Таиландом. Моряки также получили заслуженный отдых и возможность насладиться живой культурой страны», – заявил капитан USS Boxer Рональд Доуделл.

По словам капитана, для моряков и морпехов были организованы 27 различных экскурсий на любой вкус.

«Возможность познакомиться с Таиландом выпадает большинству людей не каждый день, так что мы хотим, чтобы все использовали ее по максимуму», – добавил капитан Доуделл.

USS Boxer – универсальный десантный корабль класса Wasp, предназначенный для высадки подразделений корпуса морской пехоты США. Команда корабля состоит из примерно 1,2 тыс. человек, также корабль может разместить на борту около 1,7 тыс. морпехов и значительное количество техники. Авиагруппа десантного корабля зависит от конкретной задачи и может включать свыше 40 единиц авиационной техники. Сейчас на USS Boxer базируется 11-й экспедиционный отряд морской пехоты США.

 

 

 

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